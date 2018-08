Manuel Turizo, cantante colombiano de 18 años, lanzó "Culpables", un nuevo video en YouTube Music que tiene más de 25 millones de reproducciones en pocas semanas. El nacido en Montería es conocido por su trabajo musical estilo urbano, y decidió lanzar su nuevo sencillo el pasado 26 de julio en medio de una polémica, luego que su cuenta de Instagram fuese hackeada aparentemente y subieran a las redes una captura de una conversación con quien sería su expareja.

Los seguidores del colombiano Manuel Turizo se alarmaron, pero otros fueron escépticos tras lo sucedido. Después, el cantante publicó un video en Twitter, donde le pidió disculpas a sus seguidores y explicó lo que pasó. Él lanzó su nuevo tema “Culpables”, donde el artista aparece en el video oficial de YouTube Music cantándole a la mujer que le había hackeado la cuenta en Instagram.

Todo esto se trató de una estrategia que él y su mánager crearon para promocionar “Culpables” en YouTube Music y las diferentes redes sociales. El mensaje dice: “Manuel, como no respondiste por WhatsApp, vamos a ver si así, sí respondes” y al haber borrado todas las fotografías e imágenes que él había publicado en su cuenta comenzaron a enloquecer las redes sociales.

El videoclip de Manuel Turizo empieza con un tractor ingresando por una vereda en donde se puede observar un campo. Allí se encuentra con sus hermanos y empiezan a tocar en un escenario de caballeriza. Además, resalta la aparición de una mujer vestida de blanco.

Videoclip oficial de “Culpables” – Manuel Turizo

Fragmentos de la canción explican por qué se terminó una relación. “Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes. Tus manos ya me daban frío, no tenía cómo calentarme”, dice parte de la letra de la canción.

“En medio de tu descuido, he conocido a mucha gente, sabes que yo no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente”, continúa la letra.

En pocos días de haber sido lanzado en YouTube Music, el videoclip “Culpables” alcanzó más de 7 millones de reproducciones posicionándose en países como Perú, Chile, España, Colombia y Argentina. De manera evidente, a pesar de alarmar a sus seguidores, le ‘perdonaron’ la treta publicitaria.

Manuel Turizo es muy popular por su canción “Una Lady Como Tú”, dándose a conocer en Latinoamérica y España, siendo nominada para los premios Kids Choice Awards Colombia. Además, lanzó su sencillo “Bésame” (2017), donde aparece con el puertorriqueño Valentino.

Parte de la letra de “Culpables” – Manuel Turizo

Yo sé cómo pasó

Esa distancia que teníamos

Lentamente estaba matándonos

Si hay un culpable aquí, somos los dos, pero ella no