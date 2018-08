Luis Miguel, el cantante más popular de México y figura central de una de las series más vistas del año en Netflix, reveló en su biopic autorizada el significado del desconsolador tema 'Culpable o no', escuchado en YouTube Música y Spotify a más no poder desde el estreno del drama de televisión.



En un capítulo del show, el ‘Sol’ compartió el trasfondo de la balada, lanzada cuando 'Micky' afrontaba su primer mal de amores, cuyo origen tenía un solo nombre: Mariana Yazbek, con quien el artista compartió un amorío fugaz pero intenso cuando éste tenía solo 17 años.

'Culpable o no' ('Miénteme como siempre') es la tercera canción del álbum "Busca una Mujer", producida en 1988 y compuesta por el legendario Juan Carlos Calderón, aunque inspirada en la vida del cantante Luis Miguel. El tema describe la crisis amorosa entre el 'Sol' y la fotógrafa Mariana Yazbek, la misma que fue seguida por los medios de comunicación de México en su momento.

El compositor de 'Culpable o no' escribió estas letras tras una sesión de fotos donde Luis Miguel se besaba con otra mujer a pesar de su relación con Mariana Yazbek. En un principio, el artista mexicano rechazó el tema, pues no quería que el español hablara de su vida privada ni de sus miedos en su música. Sin embargo, después de su última pelea con su primer amor, Luis Miguel aceptó cantarla.

Para Luis Miguel exponer su vida privada en una canción no era lo ideal, pero luego de una reunión con su padre Luisito Rey, quien sostuvo que su madre lo había engañado con otro hombre y que jamás volvería a su vida, se encerró en un estudio y con profunda tristeza decidió cantar el conocido tema, con el corazón en la mano.

Por lo visto en "Luis Miguel, La Serie", los medios confirmaron una pelea entre Luis Miguel y Mariana Yazbek después que ella saliera a tomar unas copas con su exnovio, el director mexicano Alejandro González Iñárritu. El conflicto llegó a mayores cuando el ‘Sol de México’ decidió acostarse con otra mujer, Stephanie Salas, quien se convertiría en madre de su primera hija.

“Miénteme con un beso que parezca de amor”, dice el coro de la canción que a muchos pone sensibles tras ver la historia. “Necesito quererte, culpable o no”, continúa la melodía interpretada por el mexicano.

HABLA MARIANA



En 2017, Mariana Yazbek participó de una entrevista en el programa “De primera mano”, donde contó detalles de su relación con Luis Miguel. Fue en 1987 que ambos cruzaron sus caminos durante la grabación del videoclip “Cuando caliente el sol”.

“Yo estaba haciendo la producción de ‘Cuando calienta el Sol’, mi hermano estaba haciendo la fotografía junto con Pedro. Me pidieron a mí hacer la producción”, relató la fotógrafa.

“Me pidió (Luis Miguel) que si salía y yo le dijo que no, que yo estaba haciendo la producción y que no se podían hacer las dos cosas”, agregó. “La verdad me daba muchísima pena, porque yo no me siento muy cómoda ahí”, mencionó Mariana Yazbek.

Luis Miguel y la fotógrafa estuvieron juntos seis meses y compartieron buenos momentos. Sin embargo, Yazbek confesó una de las cosas que más sufrió durante la relación: el acoso. “Feo, feo, lo sufría, era horrible. No entendía lo que pasaba. Tenía una ingenuidad al respecto. No sabía cómo era”, recordó Mariana.

Han pasado más de tres décadas y ahora es cuando estos detalles se han revelado a la prensa y en la serie.

PARTE DE LA LETRA LA CANCIÓN



(Coro)

Miénteme como siempre

Por favor, miénteme

Necesito creerte

Convénceme.

Miénteme con un beso

Que parezca de amor

Necesito quererte

Culpable o no...