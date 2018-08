Cada episodio de la primera temporada de Luis Miguel La Serie tiene el título de una canción del Sol de México y a medida que se desarrollaba el capítulo se revelaba la historia detrás de sus populares temas, que puedes es cuchar en YouTube Música y Spotify.

‘Decídete’ (1x10), décimo episodio de la primera entrega de la serie de Netflix y Telemundo, cerró con el cantante mexicano visitando el psiquiátrico Señora de la Misericordia, ubicado en Islas Canarias, para confirmar si la desconocida mujer internada en ese lugar era su madre, mientras sonaba la canción ‘Tengo todo excepto a ti’.

Esto llevó a que muchos pensaran que el primer tema del álbum ’20 años’ en realidad está dedicado a Marcela Basteri, y que habla de la tristeza del cantante por la ausencia de su progenitora.

Sin embargo, si escuchas con atención la letra del sencillo compuesto por Juan Carlos Calderón notarás que narra una historia de amor y despecho, tal como se muestra en el videoclip en el que aparece la modelo venezolana Ruddy Rodriguez.

“Me sobra juventud, me muero por vivir, pero me faltas tú. Tengo todo excepto a ti”, dice este tema que fue número uno en el ranking de los Billboard en la categoría de temas latinos en julio de 1990, seguido por ‘El cariño es como una flor’ de Rudy la Scala y ‘Gracias a tu amor’, de Luis Enrique y Lourdes Robles.

Además, en una entrevista con la revista Eres, en 1994, Luis Miguel reveló que la única canción que le dedicó a su madre es 'Yo sé que volverás', que es parte del disco 'Segundo Romance' que se editó después del éxito avasallador de 'Romance', disco que el Sol de México grabó con Armando Manzanero.

"Es algo que no he dicho, esta sería la primera vez. Esa es la única canción que dedico a mi madre. Mi madre fue una mujer que cumplió muy bien siempre con su papel, fue una mujer sumamente dedicada a la cual yo le tengo un gran respeto y un gran cariño, ¿Qué te puedo yo decir?, es un tema muy especial para mí, al oír esta canción, automáticamente pensé en ella, la canción es ‘Yo sé que volverás’. Es una de las que más trabajo me cuesta cantar en vivo, porque no puedo evitar que me llegue", declaró Luis Miguel a la revista sobre el tema compuesto por Luis Pérez Sabido.