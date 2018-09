El locutor de un noticiero estelar de la televisión argentina interrumpió su trabajo para enviar, en vivo y ante millones de televidentes, un fuerte mensaje contra el acoso del que son víctima muchas mujeres en todo el planeta. Las imágenes están en YouTube.

Durante casi un minuto, Rodolfo Barili se dirigió a los hombres que lo veían y aclaró que bajo ningún motivo se justifica ir más allá con una mujer que no lo consiente.

"Y a vos recordarte, guapo barato, que el no es no. Te subís el pantalón y te vas. El no, es no, no te pertenece, no importa en qué circunstancias llegaste. Cuando la mujer dice no, te retirás", inició.

"Mirá la gilada que tenemos que aclarar, a partir de ahí es no y se acabó. Todo lo que hagás a partir de ahí es abuso, o peor. El no es no, aprendamos a entenderlo", concluyó en el video de Telefé que ya circula en YouTube con miles de vistas.

El video es tendencia en YouTube.

En Argentina y varias partes de la región hay una corriente muy sólida de rechazo al acoso sexual contra las damas.

Las palabras de Rodolfo Barili se convirtieron rápidamente en objeto de comentario en las redes sociales.