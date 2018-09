Lo que parecía ser una tranquila rutina de yoga acabó convirtiéndose en uno de los videos virales de YouTube más divertidos de la semana por el dueño de un perro en Brasil, cuya mascota acabó robándose la atención de todos.

Todo ocurrió cuando un joven practicaba sus poses de yoga en la ciudad brasileña de Curitiba, en Paraná, y se animó a grabarse haciendo una en particular pero no contó que su mascota se mostraría “muy interesada” en lo que hacía.

En los más de 50 videos que dura el video viral de YouTube, el perro lame la cara y la nuca de su amo mientras este se para de cabeza apoyándose únicamente sobre sus codos, manteniendo el equilibrio con las piernas erguidas.



El travieso perro quería llamar la atención de su propietario a como dé lugar y empezó a correr por toda la habitación, provocando las risas de la persona que grababa la peculiar escena con su teléfono celular.

Finalmente, el can no logró su cometido y su dueño se mantuvo firme en esta inusual postura de yoga. El video del hilarante hecho ya es tendencia en YouTube y acumula cientos de comentarios y me gusta en el canal ViralHog.