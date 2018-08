Todo comenzó como una forma de protestar: una mujer en Sturovo, Eslovaquia decidió que reproducir un aria de Plácido Domingo a todo volumen era la mejor forma de quejarse contra los molestos ladridos del perro de sus vecinos. Lo que entonces no sabían sus vecinos era que la mujer seguiría repitiendo la misma melodía todos los días, sin excepción, durante 16 años, comportamiento por el que hoy ha sido detenida. A continuación, te contamos la insólita historia que está viralizándose en YouTube.

La propietaria de la vivienda, identificada como Eva N, hoy arriesga penas de entre seis meses y tres años de prisión. La policía de Eslovaquia la detuvo por no respetar la sentencia del Tribunal Supremo que le prohibía volver a poner esa música. Los testimonios de sus vecinos relatan que cada día comenzaba a sonar a las seis de la mañana y no se detenía hasta pasadas las diez de la noche.

Tras su arresto, el instructor del caso judicial solicitó para ella prisión preventiva. A la mujer se le acusa de acoso y persecución maliciosa, según indica la cadena BBC.

La música que no para de sonar es un fragmento de cuatro minutos de "La Traviata" de Giuseppe Verdi, que ya es considerada "insoportable" por los vecinos del barrio.

"Me encanta Plácido Domingo, pero no así", señaló una de las afectadas al diario El País. Otro aseguró que "no hay ni un momento de paz, desde la mañana hasta la noche. Todos los vecinos sufrimos".