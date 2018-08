En un debate en el que se discutía al posible sucesor de Sampaoli como técnico de la selección de Argentina, Óscar Ruggeri, uno de los panelistas del programa "90 minutos", se preguntó por qué Ricardo Gareca no fue considerado entre los candidatos al puesto. En un video que ya está disponible en Youtube, el ex marcador de la albiceleste preguntó puntualmente a sus compañeros de programa la

razones que dejaron al 'Tigre' fuera de vestir el ansiado buzo argentino.

"¿Puedo preguntar algo? Ricardo Gareca estuvo hasta hace poco sin firmar. ¿Por qué nadie nombró a Gareca? ¿No podía dirigir la selección Gareca? A lo que sus compañeros de programa responden que el actual seleccionador peruano fue subestimado por los directivos de la AFA.

"Sí. Gareca tiene más experiencia que Pochettino (Mauricio Pochettino) pero es menos cool", respondió uno de los panelistas de "90 minutos" mientras otro de ellos deslizó que quizá la razón

que dejó afuera a Ricardo Gareca fue la preferencia de la AFA por "lo europeo".

Ruggeri, por su parte, afirmó que la explicación que habría dejado de lado a Ricardo Gareca sería que proviene de la escuela de Bielsa.

Cabe destacar que Óscar Ruggeri es agran amigo de Ricardo Gareca. Semanas atrás, el ahora comentarista deportivo comentó que prefería tener al 'Tigre' como DT de la selección argentina antes que a Pep Guardiola.

"Si el ‘Cholo’ (Diego Simeone) no va, si Gallardo no va, a Gareca lo voy a buscar yo, lo secuestro de la casa y lo tiro adentro de Ezeiza. Me quedo en la puerta y no lo dejo salir. Es más, yo soy el custodia y no sale de ahí adentro", aseveró Óscar Ruggeri en el mencionado programa de Fox Sports.