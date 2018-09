YouTube: Sol Pérez afirma que Nicky Jam pidió conocerla en Argentina | VIDEO

La mediática modelo argentina Sol Pérez sorprendió al revelar --en el video de YouTube que acompaña esta nota-- que a través de allegados al cantante Nicky Jam se enteró que este desea tener una cita con ella durante su próxima estadía en Argentina.

"Ya me habían invitado a su show y yo dije que iba a ir. Luego me llegó esto de que él estaba pidiendo mi celular para ir a cenar. Obviamente yo dije que si aceptaba era para ir con mis amigas. Sola, no", manifestó en el clip de YouTube.

Si bien admitió que le parece simpático el cantante nacido en Boston, aclaró que no piensa cambiar su posición con respecto a la posible salida.

"No me da ir a cenar sola con Nicky Jam. No lo conozco y me parecería algo fuerte. Está bueno, pero yo iría a cenar con mis amigas", añadió la participante del programa "Bailando" de "Showmatch".

Consultada sobre quién del entorno del cantante de reggaetón fue el que le habló sobre la cita, Sol Pérez evitó brindar mayores detalles al respecto.

"Me preguntaron si quiero ir a cenar, la gente que lo maneja, que lo invita (a Argentina) y yo les dije que si era cena con amigos, claro que me anima", señaló la modelo al espacio radial "Show Attack".

Sol Pérez hablando sobre su posible cita con Nicky Jam. (Foto: Instagram)

Finalmente, al ser interrogada sobre si imagina una posible futura relación con el artista cuyo nombre original es Nick Rivera Caminero, Sol Pérez dijo que eso sería improbable pues "vive lejos".