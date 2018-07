YouTube | Tomás Roncero se burla de Jota Jordi por pedir Balón de Oro para Lionel Messi | VIDEO

El periodista Tomás Roncero no pudo aguantar la risa en el programa de televisión “El Chiringuito de jugones” cuando su compañero Jota Jordi insinuó que Lionel Messi debería ganar el Balón de Oro en la presente temporada. Estas imágenes fueron compartidas en la plataforma de videos YouTube.

En uno de los últimos programas de “El Chiringuito” se abrió el debate para determinar el posible ganador del Balón de Oro por su desempeño en esta temporada, incluido el Mundial Rusia 2018.

Uno de los ‘tertulianos’ (nombre con el que se conoce a los panelistas del magazín), Tomás Roncero estaba a favor de darle tal galardón al mediocampista croata Luka Modric, quien tuvo una destacada participación en el torneo deportivo más importante del planeta y fue ganador de la Champions League con el Real Madrid.

Tomás Roncero es hincha confeso del Real Madrid. (Foto: captura)

Sin embargo, otro de los comentaristas, Jota Jordi, discutió esa postura porque el croata no había resultado campeón del mundo. “No me disgustaría que lo ganara Modric porque si ganaba el Mundial, comprendo que en año de mundial y se valora mucho que un jugador pudiera ganar Champions (…) pero como no lo ha ganado, digo no rotundo.

Ante ello, Roncero replicó que a un subcampeón del mundo, como Croacia, no se le debe evaluar solo por un partido.

En ese momento, Josep Pedrerol interrumpió el debate y preguntó a Jordi quién debería ganar el Balón de Oro, si no era Modric.

A lo que el ‘tertuliano’ respondió: “Mira, al pichichi, al Bota de Oro, al que ha ganado la Liga, al que ha ganado la Copa, al mejor asistente”.

Este comentario generó la burla de Roncero, pues consideró que Jordi se refería a Lionel Messi como su candidato para ganar el Balón de Oro. Sin embargo, Jordi respondió con dureza a Roncero diciendo que su credibilidad para dar su opinión al respecto no le valía, pues semanas antes consideró a Cristiano Ronaldo.

Tomás Roncero es conocido por ser hincha confeso del Real Madrid y también de Cristiano Ronaldo. En YouTube se comparten videos del también periodista de AS disfrutando de los títulos del club blanco e incluso entonando las canciones del conjunto español.