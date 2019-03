Este video muestra cómo estornudan los búhos

YouTube alberga millones de videos que muestran situaciones que difícilmente pueden verse de manera cotidiana. Estos clips comúnmente despiertan la curiosidad de los internautas, quienes vuelven virales tales grabaciones.

Un ejemplo de ello es un video, que dura menos de un minuto, que es protagonizado por un búho. En el material, que está en YouTube desde 2017, se observa el preciso momento en que dicha ave estornuda.

La singular escena fue reproducida en más de 880 mil ocasiones y ha acumulado unas 2 mil respuestas. En varias de estas, los usuarios dejaron en claro que el clip se les hizo extraño de mirar.

"Es uno de los videos más raros que he visto en YouTube", "La situación es inusual. En un inicio no supe cómo reaccionar" y "No sé si sentirme espantado o asombrado", fueron algunos de los comentarios hechos por los cibernautas.

Cabe señalar que el peculiar clip viene siendo compartido por diversos portales de virales. Por ese motivo, la cantidad de vistas podría incrementarse con el pasar de estos días.