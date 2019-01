Una cámara de seguridad captó el momento en que un joven en bicicleta logra atrapar al delincuente en moto que le robó su mochila mientras transitaba por las calles del barrio Recoleta, el cual se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Estas imágenes, junto con otras que ayudan a entender mejor la situación, fueron compartidas en YouTube. En dicha plataforma, el video se hizo viral con una rapidez pasmosa.

Todo comienza con el afectado pedaleando, aparentemente, sin mayor apuro. Las siguientes tomas muestran cómo el hampón, un venezolano de 27 años, aparece en una esquina montado en una motocicleta. Al llegar a una intersección, este es tomado del cuello por quien fue su víctima y derribado a la pista.

Como se ve en el clip de YouTube, los conductores detuvieron su marcha al notar lo que ocurría. Un policía de civil que afortunadamente iba por el lugar ayudó a concretar la captura.

El protagonista del viral, identificado como Juan Pablo Telez, contó a Telefé que confió en la caótica congestión de la ciudad para así alcanzar su objetivo.

"No tenía muchas opciones, o me quedaba viendo cómo se iba mi mochila o tratar de correrlo. Le tenía fe al tráfico de Buenos Aires, y a que lo pueda ver un policía para que lo detenga. No soy ‘Batman’, pero no me quedó otra opción que tratar de alcanzarlo", sostuvo el afectado.

En YouTube, algunos usuarios felicitaron la acción del ciudadano. Otros, en cambio, reprocharon su proceder ya que habría expuesto su vida al enfrentarse al venezolano.