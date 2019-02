Condenan a prisión a turista que golpeó a oficial y se quedó más tiempo del permitido en Bali

Una turista británica fue condenada a seis meses de cárcel tras ser grabada abofeteando a un oficial de migraciones de Indonesia debido a la multa de 4,000 dólares que le impusieron por permanecer más tiempo del permitido por su visa. El video del hecho fue compartido en YouTube y se volvió viral.

Auj-e Taqaddas, de 43 años, llegó el sábado pasado al Aeropuerto Internacional de Ngurah Rai en Bali, Indonesia, para abordar un vuelo a Singapur cuando fue apartada por las autoridades de Migraciones al descubrir que había abusado de su tiempo de estadía por más de 160 días, informó el diario Daily Mail.

Cuando le dijeron que tenía que pagar una multa de 25 dólares por cada uno de los más de 150 días que se quedó ilegalmente en el país (que en total sumaba 4,000 dólares), la enfurecida protagonista del video viral de YouTube agredió verbalmente y físicamente al oficial de Migraciones.

“Ella abofeteó a un oficial, que es un reputado guardia. Ella tocó a una autoridad aeropuertaria, lo que significa que tocó a representantes de la nación. Así que reportamos el hecho a la policía”, precisó Ngurah Rai Aris Amran, jefe de Migraciones al mencionado medio británico, sobre el polémico hecho.

El video viral de YouTube muestra a Taqaddas culpando a los oficiales de Migraciones por hacerle perder su vuelo. “Ustedes no van a pagar por este maldito vuelo. Ustedes, bast*rdos, me dijeron que traiga el dinero, ¿por qué no me dijeron que habían más cosas por aclarar?”, se le oye decir a la iracunda mujer.

De acuerdo a las investigaciones, la protagonista del video viral de YouTube pretendía no saber que había abusado del tiempo de estadía permitido desde que arribó a Indonesia con una visa gratuita de visitante el 19 de enero del año pasado y fue intervenida el sábado pasado cuando paseaba por un centro comercial.

Un tribunal de Indonesia condenó a Taqaddas a seis meses de prisión por la falta que cometió pese a que ella se declaró no culpable y aseguró en la audiencia que el video viral de YouTube en el que se le ve agrediendo a un oficial de Migraciones fue manipulado. Se desconoce si apelará la decisión de la corte.