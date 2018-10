YouTube viral

El fútbol despierta pasiones a todo nivel. Un niño argentino, capitán del Club Sapere de la séptima división de su país, lideró una emotiva charla que se hizo viral en YouTube y que destaca sus virtudes de líder dentro y fuera del campo.

Su nombre es Gonzalo Vallejos y le dejó en claro a sus compañeros de equipo que él no nació para perder. Bien ganada tiene la cinta de capitán, pues su arenga estuvo al nivel de un futbolista profesional y de experiencia.

"Hoy mi viejo me dejó y se fue a trabajar. Me dijo ojalá que ganen. Obvio que vamos a ganar. Yo ya me acostumbré a ganar. Yo no pienso perder", empieza el discurso del pequeño Gonzalo.

Mira esta emocionante arenga

"Esta es mi cancha. Acá mando yo. ¿Qué me van a venir a hacer estos (rivales)? Vamos a meter, vamos a ganar y vamos a hacerlo por el profe", siguió el pequeño.

Las imágenes están cerca de superar el medio millón de reproducciones y tiene más de 10 mil "me gusta".

"Este muchacho nos llevará al Mundial". "Habla más que Messi". "Es un líder natural. Fuera de los futbolístico, se necesita su carácter en todo tipo de deporte", fueron algunos de los comentarios que registraron los usuarios de YouTube.