Esquiador cae de acantilado de más de 45 metros de alto y sobrevive

Sobrevivió de milagro. Un impresionante video viral de YouTube muestra cómo un esquiador en Estados Unidos resultó ileso tras caer de un acantilado de más de 45 metros de alto.

Devin Stratton esquiaba con un amigo por la ruta Aspen Grove hacia un evento en el monte Timpanogos, en Utah, cuando se desvío del camino y terminó precipitándose al vacío.

“Gracias. Mi cabeza me duele un poco, las costillas y la espalda también, pero me encuentro bien”, dijo Stratton tras ver la altura de su estrepitosa caída.

Stratton no sufrió ningún rasguño y la cámara GoPro que llevaba consigo captó cada instante de su asombrosa caída, cuyo amigo compartió originalmente vía Facebook.

Sin embargo, el material ganó notoriedad al ser publicado en YouTube por el canal Brooklyn and Bayley que manejan sus primas, donde brindan más detalles de lo ocurrido.

En otro video de YouTube, Devin Stratton dio una actualización sobre su estado tras la impactante caída que sufrió y dijo que se sentía “súper afortunado” de seguir con vida.

“Obviamente no sabía que el precipicio estaba ahí porque iba muy rápido, no debí haber ido tan rápido. Intenté frenar porque me di cuenta que era un precipicio grande”, precisó.

“Cuando vi cuán grande era (el acantilado), pensé en mi primo John que quedó cuadraplégico en un accidente de auto y pensé que iba a quedar paralizado”, agregó el esquiador.

Stratton contó que cuando saltó del borde y vio hacia abajo, “pensó que estaba muerto”. “En mi cabeza rezaba una y otra vez pidiéndole a Dios que me salvara”, contó.

Producto del hecho, la mayoría del equipamiento del protagonista del video viral de YouTube se rompió incluido su casco y uno de sus esquíes quedó enterrado bajo la nieve.