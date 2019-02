Conmoción por sujeto que ingresó al hábitat de unos leones para enfrentarse a ellos 

La escalofriante escena protagonizada por un hombre que ingresó al hábitat de los leones en un zoológico de la India se volvió viral en YouTube por su impactante desenlace. La filmación no tardó en volverse viral en la red social y acumula millones de reproducciones.

Verás en el clip compartido en YouTube que, de forma repentina, el protagonista del clip viral aparece en escena y actúa como si desafiara a la manada de leones que habita en el zoológico de Nehru.

Sorpresivamente, los animales se muestran bastante calmados y optan por ignorar al hombre que, segundos después, es captado escapando gracias a la ayuda de un grupo de personas.

Sin embargo, la verdad detrás de las imágenes distan bastante de lo que podría aparentar el material difundido en YouTube. Y es que se dio a conocer que el sujeto, de 35 años, ingresó ebrio al lugar a pesar de las advertencias del personal de trabajo del zoológico.

Como era de esperarse, el hombre fue detenido posteriormente y fue puesto en prisión preventiva mientras se hicieron las investigaciones respectivas de lo ocurrido.

La filmación se volvió tendencia en YouTube y generó todo tipo de comentarios entre los internautas, siendo la mayoría críticas y burlas hacia el hombre que pudo haber perdido la vida tras el hecho.

"Creo que ese león es vegetariano", "esos leones comen carne todos los días, no necesitan cazar a su psicópata" o "me alegra que no hayan matado a esos leones para salvar a un tipo tan tonto", fueron algunas de las reacciones que dejó el material en YouTube.