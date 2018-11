Hace poco se estrenó la cinta 'Bohemian Rhapsody', la cual ha emocionado al máximo a los fans de la banda británica Queen en todo el mundo. Muchos de ellos empezaron a compartir en sus redes sociales un video de YouTube que muestra la reacción de unos niños al escuchar al grupo liderado por el desaparecido Freddie Mercury por primera vez.

Según se aprecia en el clip, los menores oyeron diversos temas de la agrupación, tales como 'Radio Ga Ga', 'Killer Queen', ‘I Want To Break Free', 'We Will Rock You' y (obviamente) 'Bohemian Rhapsody'.

El video, de FBE, fue publicado en YouTube en agosto del año pasado y actualmente tiene más de 11 millones de reproducciones. Los comentarios hechos por los internautas de la plataforma superaron los 41 mil.

"Los niños han demostrado que Queen es una banda perfecta, capaz de gustar a cualquiera que la escuche sin importar su edad. Este video de YouTube es magnífico", sostuvo uno de los usuarios.

La cinta 'Bohemian Rhapsody' se encuentra dirigida por Bryan Singer y es protagonizada por el actor Rami Malek, quien interpreta a Freddie Mercury.