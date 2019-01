Serpiente se hizo amiga de un anciano y se comporta como una mascota cada vez que lo ve

Un anciano en Estados Unidos causa sensación en YouTube al mostrar cómo una serpiente de agua de espalda de diamante aprendió a confiar en él al punto de trepar por su pierna para dejar que la alimente.

Tim Jones, un director de zoológico retirado de 79 años, entabló una curiosa amistad con el reptil que vive en un lago ubicado en la parte posterior de su vivienda en Whitney, Texas, informó el portal estadounidense UPI.

Según Jones, estas serpientes no son venenosas y poseen alrededor de 160 dientes, varios de ellos muy afilados para atrapar a sus presas. Por lo general, son muy tímidas y evitan el contacto con la gente.

“Tengo mis pantalones sellados con cinta adhesiva, porque no quiero que una de ellas se deslice por debajo de la ropa”, se le oye decir al anciano en el video viral de YouTube. “Eso sería muy malo”, agregó.

Jones grabó un video de él mismo visitando a su amiga para ver si la serpiente lo reconocía y, para el deleite de todos los usuarios de YouTube, el reptil asomó su cabeza del fondo del agua al escuchar su voz.

“No solo me reconoció”, precisó el protagonista del video viral de YouTube. “Realmente salió del agua cuando me vio. Eso me hace sentir muy feliz”, añadió el adulto mayor, que tenía una sorpresa para su amiga.

La serpiente gentilmente tomó de la mano de su amigo el pescado que le ofreció y se arrastró de vuelta al agua mientras Jones acariciaba su escamosa piel de color marrón. “Esta serpiente y otras más se han vuelto mis amigas”, reflexiona.

Si bien los reptiles que viven cerca a su casa son amistosas con él, Jones recomendó no alimentar a animales salvajes en lugares públicas ya que en el caso de las serpientes, así como existen estas que son inofensivas, otros sí son venenosas.

Las serpientes boca de algodón, por ejemplo, son peligrosas ya pueden lastimarte severamente, o incluso hasta matarte; por lo que se recomienda mejor evitar todo contacto con ellas tanto de forma directa o indirecta.