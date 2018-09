No hay dudas de que 'Spider-Man' y 'Deadpool' tienen una legión de admiradores en las redes sociales. Todo contenido relacionado a estos personajes de Marvel, ya sea en YouTube, Facebook u otra plataforma, suele volverse viral en poco tiempo.

Tal ha sido el caso de un video que muestra a los dos 'bailando' distintos temas en lo que parece ser un evento organizado por ciudadanos mexicanos en California (Estados Unidos). La grabación fue compartida en YouTube por Rafid Ahnaf.

El clip, que dura más de 3 minutos, comienza con 'Spider-Man' y 'Deadpool' muy animados. Ambos realizan una coreografía en el escenario, la cual concluye con el 'Mercenario bocazas' cargando a su compañero al ritmo de la siempre romántica 'I Will Always Love You'.



El aplauso del público fue, como se puede escuchar en el video de YouTube, unánime. Los comentarios hechos por los visitantes del sitio tuvieron un matiz muy cómico.

"Ahora quiero ver a Tom Holland y Ryan Reynolds haciendo esto", "Tom Holland y Ryan Reynolds necesitan hacer un remake de esto" y "¡Dios mío! 'Deadpool' tiene una mochila de ‘Hello Kitty’", fueron algunas de las respuestas hechas por los usuarios de YouTube.