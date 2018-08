Hagamos memoria. En 1998 usábamos Walkman en vez de Ipod, el Reproductor de Windows Media significaba para nosotros lo que ahora es YouTube, en Uranio 15 ("Mira cómo suena") esperábamos las canciones más pedidas y para los que gozaban del cable, MTV era la mejor referencia musical. Así fuimos hace 20 años y aquí queremos recordar los hits que coreamos, bailamos y nos enamoramos en 1998.

1. "La Copa de la vida" - Ricky Martin

El ícono de los noventa le dio su voz a la canción oficial del Mundial Francia 1998 y el planeta entero deliró con la letra. "gol, gol, gol, ale, ale, ale", decía el hit que no tardó en tener versión en inglés. Ricky Martin solo confirmó lo que ya sabíamos: su exitosa carrera recién iniciaba.



2. "... Baby one more time" - Britney Spears

El desamor de una chica que ha terminado su relación se convirtió en la canción que lanzó a la fama a Britnet Spears. En principio fue ofrecida al grupo TLC, pero tras desistir la futura "Princesa del Pop" se apoderó de la canción y la llevó a los primeros lugares de los ránkings musicales. Hoy, es objeto de culto de los 'Milleanials'.

3. "La vida es un carnaval" - Celia Cruz

Con mucho azúcar, la gran Celia nos regaló "La vida es un carnaval" hace veinte años. Los amantes de la salsa saltaron a la pista de baile con este éxito de la cubana. También aprendimos que "la vida es una hermosura".

4. "Bitter sweet symphony" - The Verve

Esta joya del rock sinfónico estuvo involucrado en juicios entre The Verve y los Rolling Stone. Nada pudo impedir que se imponga entre en los premios Grammy por su melodiosa música. Además, apareció en la escena final de la película "Juegos Sexuales" y se volvió un hito entre los más jóvenes.

5. "Suavemente" - Elvis Crespo

El merengue no podía faltar en esta lista. Elvis Crespo nos puso a mover el cuerpo con "Suavemente" desde abril de 1998. Fue parte del disco del mismo nombre que recibió el Premio Grammy al Mejor Álbum Latino Tropical Tradicional.

6. "Don't Wanna Miss a Thing" - Aerosmith

Del hard rock de Aerosmith, esta canción nos atrapa el alma. Fue la banda sonora de la icónica película "Armageddon" y debutó en el primer lugar del Bilboard Hot 100. Steven Tyler lo había conseguido otra vez. Su voz, su música. sonaba en nuestra casetera.

7. "Nunca te olvidaré" - Enrique Iglesias

"Pueden pasar tres mil años. Puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré". ¿Acaso nunca comenzaron una carta de amor con esta letra? El buen Enrique Iglesias dejaba de vivir bajo la sombra de su padre y se abría paso en la música con uno de sus primeras canciones románticas. Si están peleados, la letra sigue funcionando para mensajes de WhatsApp.

8. "All I Have To Give" - Backstreet Boys

Los Backstreet Boys eran como el Rey Midas: convertían en oro lo que tocaban. Esta fue su mejor canción en 1998. Conquistando el corazón de las más jovencitas, el grupo musical de moda regalaba suspiros en su andar.

9. "Ojos así" - Shakira

Cabello rojo, ojos gigantes y cintura de hule. Así era la Shakira de 1998. Con "Ojos así" comenzó a dejar de lado las canciones románticas para tomar paso con los hits que imponían ritmo, coreografías y moda. La colombiana, en adelante, solo tuvo que desplegar este camino para tocar el cielo del éxito.

10. "You get what you give" - New Radicals

Acá en Perú recordamos esta canción porque una empresa de telefonía móvil la utilizó en su comercial más conocida. La aparición de los celulares tomaba fuerza al son de este hit.

11. "Amiga mía" - Alejandro Sanz

Parado en un balcón, Alejandro Sanz y su enternecedora voz nos cautivaron hasta las entrañas. Ya nos había regalado en 1997 "Corazón partío" y con la aparición de "Amiga mía", el español se ganó un espacio dentro del dormitorio con un póster gigante, era el recortable favorito de las revistas y el primer cancionero que nos gastábamos con las propinas reunidas.

12. Spice Up Your Life - Spice Girls

Que levanten las manos las fanáticas de las 'Spice Girls', aquí está la canción que bailaron hace 20 años.



13. "Y hubo alguien" - Marc Anthony

Venía a Lima a la Feria del Hogar, se hacía amigo de Eva Ayllón y tenía una melena que hoy no le reconoceríamos. Marc Anthony antes de JLo era un cantante en potencia con vibrante voz. La prueba es "Y hubo alguien"; la confirmación llegó después.

14. "Kiss me" - Sixpence None The Richer

Cerrar los ojos y volver en el pasado. "Kiss me", la canción que quisimos aprender para recitarle al oído a nuestro ser amado. Veinte años después, su melodía sigue intacta.

15. "Los Piratas" - Los Auténticos decadentes

La banda sonora de nuestra niñez, el sountrack de nuestra película juvenil; los piratas. Porque sí, quisimos ser como los piratas de los que esos que decían ser auténticos y decadentes cantaban en todos sus conciertos. Una vida después, si la ponen en una fiesta nos abrazamos con quien tengamos a lado y comenzamos a saltar. Es que "somos los piratas, nos gusta la aventura..."

16. "Dejaría todo" - Chayanne

Chayanne se convertía en un hombre que prometía dejar todo: credo, pasado y religión. Todo porque la mujer amada se quedara a su lado. Díganme si alguien no se enamoró con esta canción como fondo musical. En la escuela, la universidad o el trabajo; Chayanne se metía a nuestros corazones.

17. "I want you back" - N'Sync

Liderados por Justin Timberlake, los N'Sync peleaban paso a paso con los Backstreet Boys. Esta fue una de sus principales canciones en 1998.



18. "9 am till i come" - ATB

Desde Alemania, ATB le regaló al mundo esta joya de la música electrónica.

19. "En el Muelle de San Blas" - Maná

Más que una canción, Maná se encargó de revelar la historia de mujer que esperó al amor que nunca más volvió. Los mexicanos se hicieron especialistas de canciones de este formato. Amor y dolor, solo para especialistas en la materia.

20. "Como un perro" - Libido

Escrita por Antonio Jáuregui e interpretada por la banda peruana Libido. Las radios de Lima la acogieron con aprecio. En el videoclip se aprecia una claro reclamo contra la corrida de toros.