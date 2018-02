La historia de una estudiante de 16 años que compartió en YouTube un apasionado discurso contra el bullying y se convirtió en viral ha tenido un inesperado final. Emily Gipson acabó siendo castigada con dos días de suspensión por su escuela en Estados Unidos.

La joven de 16 años que estudia en Lebanon High School, en el estado de Tennessee y, afectada por el suicidio de una compañera de clase compartió en YouTube un video de 5 minutos y 38 segundos en el que critica la poca acción de su escuela hacia el bullying.

El video tuvo gran aceptación en YouTube casi de inmediato para ser uno producido por una joven sin mayor cantidad de seguidores: más de 600 mil personas habían visto el viral en una semana. Incluso recibió buenos comentarios no solo de sus compañeros, sino de muchas personas ajenas a la escuela en la que estudia.

Gipson, quien indica que quiere ser "la voz para la mayor cantidad de gente posible", hace en el video de YouTube una emocionante súplica hacia los usuarios: "No te quedes en blanco, no seas un lienzo, no seas el matón que no sea atrapado, no te precipites en el anonimato y por favor, te lo ruego, ¡no seas el que se quite la vida!", apunta.

Emily Gipson ha sido elogiada por su apasionado discurso en YouTube en el que hace una crítica a su escuela respecto a casos de bullying. Su historia dio la vuelta a Estados Unidos. (Captura: YouTube)

El video viral titulado "Bienvenido a Lebanon High School", empieza calificando a su escuela como el lugar "donde camino por pasillos en blanco todos los días, donde los estudiantes caminan por los pasillos en blanco todos los días".

Pese a lo contundente del mensaje de la muchacha, la escuela decidió castigarla con una suspensión de dos días por, supuestamente, haber grabado el video que colgó en YouTube en un salón de clase sin la autorización o conocimiento de un profesor, cosa que la Emily nuega. Eso sí, al parecer su mensaje no ha caído en saco roto pues el propio director de la escuela aseguró que tomaría en cuenta algunos de los puntos que expuso.

Mientras tanto, Emily parece no haberse quedado de brazos cruzados luego de su potente viral. La joven ha publicado otro video en YouTube titulado "Have I Made a Difference Yet?" ("¿Ya he marcado la diferencia?").