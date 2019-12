Una escena muy particular se registró el pasado jueves 28 de noviembre durante una sesión del Parlamento italiano. Y es que en pleno debate sobre la reconstrucción de unas zonas afectadas por un sismo ocurrido el año pasado, un legislador acaparó toda la atención de sus colegas al pedir la palabra para proponerle matrimonio a su novia. El hecho se hizo viral al ser compartido en YouTube y otras redes sociales.

El protagonista de esta historia es el diputado Flavio Di Muro, quien aprovechó la presencia de su amada en la sede legislativa para pedirle frente al resto de sus colegas y en plena transmisión en cadena nacional, que acepte ser su esposa.

Durante su intervención, según se aprecia en el video de YouTube, el joven político le pide al presidente de la Cámara, Roberto Fico, que “tenga respeto” por lo que iba a decir, pues para él “no era un día ni un momento cualquiera”, sino más bien, “especial”.

“Así que presidente, no me dirijo a usted, sino me dirijo a la tribuna para decir: Elisa, te quieres casar conmigo”, fueron las palabras del diputado, quien antes de hacer la proposición sacó un anillo de compromiso de uno de los cajones de su escaño.

Aunque varios de sus colegas lo felicitaron y celebraron su gesto entre aplausos, a otros no les pareció correcto que el diputado participara en el debate para tocar temas personales. Fue precisamente el titular de la Cámara quien llamó la atención del legislador y le recriminó por lo ocurrido.

“Diputado Di Muro, entiendo todo, pero el uso de una intervención para esto no lo considero adecuado”, reclamó Roberto Fico, al tiempo que llamó al orden al resto de parlamentarios. Mira a continuación el video viral de YouTube.