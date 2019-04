La escalofriante lesión de gimnasta durante una competencia en EE.UU. | VIDEO

El insólito enfrentamiento de dos pilotos en plena carrera que dio la vuelta al mundo

Impactantes imágenes que han dado la vuela al mundo. La gimnasta Samantha Cerio atraviesa un duro momento luego que el último viernes protagonizase una de las lesiones más terribles vistas en los últimos años en el mundo del deporte. El lamentable hecho ocurrió en un torneo regional de universidades en Estados Unidos (EE.UU.).

Durante su primer turno en la competencia la gimnasta se fracturó las dos piernas tras una mala caída. El desafortunado acontecimiento quedó registrado por las cámaras que cubrían el evento deportivo y y luego fue compartido a través de YouTube.



Cerio cayó con demasiada fuerza tras su última acrobacia aérea y sus piernas no resistieron, dislocándose ambas rodillas y fracturándose las dos piernas. Inmediatamente tuvo que recibir la asistencia de los equipos médicos presentes en la competencia.

La gimnasta que representa a la Universidad de Auburn fue evacuada en camilla en medio de una gran ovación por parte del público presente en las tribunas del evento, conmocionado por lo duro de la lesión. Las imágenes han dado la vuelta al mundo.

"La noche del viernes fue mi última como gimnasta. Después de 18 años colgué mis manos y dejé la tiza. No podría estar más orgullosa de la persona en la que la gimnasia me ha hecho ser. Me enseñó trabajo duro, humildad, integridad y dedicación, solo por nombrar algunos. Me ha dado desafíos y obstáculos que nunca hubiera imaginado que hayan probado quién soy como persona. Puede que no haya terminado como lo había planeado, pero nada sale como se planeó", escribió la deportista en su Instagram.



Samantha Cerio se encuentra fuera de peligro y en recuperación.

Por el momento, Samantha Cerio está en recuperación y a su lado se encuentra su novio Trey Wood, con quien se casará en 2 meses. Ella tiene ahora un gran deseo y es poder entrar caminando al altar en el día más importante de su vida.