YouTube: la impensada reacción de una niña al escuchar música de terror la vuelve viral | VIDEO

En YouTube abundan los videos insólitos que obtienen gran popularidad tras publicarse en la red social. Sin embargo, un curioso clip viene llamando la atención de miles de internautas, quienes han compartido todo tipo de comentarios al respecto.

La escena, registrada en Doylestown, ciudad de Pennsylvania en Estados Unidos, nos deja ver que la pequeña protagonista del material viral de YouTube baila en medio de lo que aparenta ser un supermercado.

Lo anterior no tendría nada de extraño pues este tipo de situaciones podría considerarse normal, sobre todo si hablamos de menores de edad. No obstante, una gran cantidad de internautas de YouTube no pudo evitar sorprenderse al percatarse de que la melodía que se escuchaba era de una película de terror.

A esto, se le suma el hecho de que la niña bailaba mientras miraba atentamente a una atracción mecánica inspirada en una producción cinematográfica del mismo género.

La madre de la menor describió la escena de YouTube con sus propias palabras: "Mi hija entró corriendo a la tienda y se enamoró instantáneamente de todas las cosas aterradoras. No quería irse cuando descubrió la atracción, así que bailamos su canción y lo grabé porque me pareció muy divertido".

La filmación superó en algunas días las 18 mil reproducciones tras subirse a YouTube.