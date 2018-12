Un gato se volvió protagonista de un video viral de YouTube por la insólita reacción que tuvo tras recibir los ‘besos’ de un perro. La escena fue grabada en una casa ubicada en Sunshine Coast, Australia .

De acuerdo al video viral compartido en YouTube, ambos animales estaban juntos en la sala de la vivienda cuando de pronto una persona se percató de lo que hacían y decidió grabar el momento.

Tal y como se observa en el video viral de YouTube, el can le estaba lamiendo al pequeño felino en todo el rostro, como si realmente le estuviera dando ‘besos’, demostrando el cariño que le tiene.

Incluso, el gato, al sentirse aparentemente cómodo con los ‘besos’ del perro, decidió echarse sobre la mesa en la que estaba en principio sentado para que su ‘amigo’ continúe.

Sin embargo, no contó con que en cuestión de segundos el can se iría y es ahí donde la reacción del pequeño felino llamó la atención, pues al ver que se iba estiró sus patas con la intención de detenerlo, pero no pudo, según se ve en el video viral de YouTube.

Diversos usuarios de YouTube sostuvieron que el video viral es “muy tierno” y en cierta manera “divertido” por lo que hizo el gato casi al final de la grabación.

El video viral de YouTube dura apenas 13 segundos y ha dado la vuelta al mundo por su contenido. Aquí te dejamos el clip publicado en la popular red social para que lo aprecies.



