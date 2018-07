Youtube viral: Mira lo que sucede cuando un peleador de UFC lucha contra un Marine

El video viral de YouTube pertenece al año 2015; sin embargo, continúa siendo viral en las redes sociales y muestra las habilidades de artes marciales mixtas entre un peleador de UFC y un Marine Corps en Quantico, Virginia. En imágenes aparecen Marcus David, Rashad Evans, Forrest Griffin y Brian Stann.

Los cuatro combatientes, muchos de ellos ex peleadores de UFC, viajaron con Dana White al Centro de Excelencia de las Artes Marciales del Cuerpo de Marines, para una dura prueba con la Infantería de Marina. En imágenes de YouTube protagonizan una verdadera acción a través de un simulacro llamado “Last of the Mohicans” (El último de los mohicanos).

Los peleadores de UFC se ponen equipos de protección y armados con su elección de bastones simulados, cuchillos o rifles, corren 400 metros a través de un terreno de nieve y se encuentran con una fuerza mayor de “combatientes enemigos” interpretados por Marines, según se ve en el video viral de YouTube.

El usuario HarryBank99 subió el video de YouTube hace algunos años y ya cuenta con más de 11 millones de visualizaciones. “Cuando se trata de eso, a veces, lo único que se interpone entre usted y la supervivencia es su inteligencia callejera”, indica en la descripción del material audiovisual.