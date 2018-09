Un hilarante video se ha convertido en viral entre los usuarios de la plataforma de YouTube esta semana. El clip que dura apenas unos 37 segundos muestra a una desvergonzada joven usando el brazo de su paciente novio como un trípode para tomarse selfies.



Tim Bretten, de 23 años, y oriundo de la localidad de Darwin, Australia, estaba visitando la ciudad de Praga, República Checa, cuando descubrió a la pareja protagonista del video que ha cobrado popularidad entre los usuarios de YouTube en los últimos días.



Según se puede ver en el viral de YouTube, la desconocida mujer de unos 20 años de edad emplea el brazo de su novio como un trípode para obtener los selfies perfectos. La hilarante escena de estos jóvenes que son pareja ocurre frente a The John Lennon Wall.



Pasan alrededor de cinco minutos antes de que ella dejara de tomar selfies y terminara su rutina de poses para la cámara. Todo ocurre para diversión del joven australiano que visitaba Praga y que registró la divertida escena que luego se hizo viral en YouTube.



"Pensé que era gracioso. Mis amigas y yo siempre nos divertimos con amigas que usan sus novios para tomar fotos de ellas y esto simplemente lo llevó a un nivel completamente nuevo. Pensé que fue muy entretenido", comentó el autor del viral en YouTube.



"No había nadie más riendo o filmando, lo que me sorprendió bastante. Incluso las personas que estaban a su lado estaban ajenas a lo que estaba pasando. He visto muchos novios de fotógrafos, pero nunca un novio de trípode", agregó el australiano.