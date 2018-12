El conmovedor video de YouTube protagonizado por un pequeño perro que fue encontrado deambulando cerca de una transitada carretera se hizo viral en la popular plataforma. El material fue reproducido millones de veces y llamó la atención de los usuarios por un preocupante detalle que, lamentablemente, caracteriza a la mayoría de canes abandonados.

Según contaron los responsables de la grabación subida a YouTube, el perro fue encontrado caminando solo y a escasos metros de una vía rápida. Esto alertó inmeditamente al grupo de rescate canino Howl Of A Dog, quienes eran conscientes de que el animal podría resultar herido en cualquier momento.

Ellos no lo dudaron ni un segundo y, poco a poco, decidieron acercarse al can buscando ponerlo a salvo. Para lograr su objetivo, tuvieron que acercarse a él y darle la confianza de que no le harían daño. Segundos después, fueron sorprendidos por su gran pasividad y obediencia. Así lo demuestra la filmación compartida en YouTube.

Sin embargo, los rescatistas se llevaron una amarga sorpresa al descubrir que el can estaba lleno de pulgas y garrapatas. Asimismo, que sufría de sarna, por lo que se le recomendaron ciertos medicamentos y baños especiales para tratar sus males.

El tiempo pasó y Fram, nombre que le pusieron al fuerte perro, se recuperó satisfactoriamente. El video de YouTube nos deja ver que el animal juega bastante alegre con otro perro, recibiendo al fin el cariño que tanto necesitaba y que tanto buscó en las frías calles.

El cautivador clip registró más de 13 millones de reproducciones y más de 200 mil 'me gusta'. Además, generó un gran cantidad de comentarios que, en su mayoría, expresaron la admiración de los usuarios por el noble gesto de los rescatistas.

"¡Dios los bendiga! Solamente una persona sin alma tendría el coraje de abandonar a un perro que te mira con tanta pureza e inocencia", dijo uno. "Todo lo que él necesitaba era amor. Los perros no piden mucho", escribió otro usuario de YouTube.