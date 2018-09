Un video que se ha vuelto viral en YouTube muestra el momento cuando un perra origina que su dueña sufriera una dura caída mientras iniciaba su sesión de entrenamiento. Ocurrió el 18 de julio de 2018 en la localidad de Bilpin, Nueva Gales del Sur, Australia.

"Soy entrenadora personal y estaba grabando una sesión de ejercicios cuando mi perrita Dolly me hizo tropezar. No me lastimó, pero quedé en shock y realmente impresionada luego que me hiciera caer", se lee en la descripción del viral en YouTube.

La entrenadora personal que acabó en el suelo luego que su mascota la hiciese tropezar mientras grababa una sesión de entrenamiento para su canal de YouTube explicó que siempre sale a correr junto a Dolly y nunca le ha originado problema alguno.



"La forma en que el perro huyó fue como si lo hubiera hecho a propósito"; "esto es lo que sucede cuando adoptas a un perro policía retirado"; fueron algunos de los comentarios en el video viral que apenas cuenta con 8.000 reproducciones en YouTube.