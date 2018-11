YouTube viral: Salta a las vías del tren para asustar a su novio y por poco pierde la vida | China

En su intento de asustar a su novio tras una acalorada discusión, una mujer china de 33 años identificada como Wang, saltó a la vía en la estación de tren de la localidad de Nanjing, informaron medios locales. Ocurrió el lunes 12 de noviembre. El hecho quedó registrado en video y de inmediato se hizo viral en la plataforma de YouTube.



Afortunadamente, unos transeúntes que esperaban la llegada del tren sacaron a la mujer inmediatamente de las vías y el tren se detuvo justo delante de ella. Todo quedó registrado en video por las cámaras de vigilancia de la estación. Las imágenes fueron difundidas a través del portal de YouTube y rápidamente se hicieron viral.



El incidente hizo que el tren de alta velocidad, que circulaba con destino a la localidad china de Xuzhou, se retrasó varios minutos. En cuanto a Wang, fue multada con 200 yuanes (unos 30 dólares) por su acto imprudente, según se señala en la descripción del video que se ha hecho viral en la plataforma de videos de YouTube.

"Lo hice como una broma, lo siento", declaró a los policías, a lo que un oficial repuso: "¿Una broma? No tiene ninguna gracia". "Alguien me levantó justo después de que salté. Me di la vuelta y vi que el tren pasaba a mis pies. Estaba tan asustada", dijo la mujer a los medios según la descripción del video viral de YouTube.