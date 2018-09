YouTube: Yanet García entierra varios mitos sobre su apariencia en este revelador video

Su fama como 'Chica del clima' llegó no solo por su carisma sino por lo que muchos consideran una figura casi perfecta. La mexicana Yanet García, sin embargo, debió esforzarse mucho para ser considerada hoy un ícono del fitness y la buena salud en Instagram, YouTube y demás redes sociales.

Ella misma se encargó de enterrar varios mitos sobre su apariencia en un video publicado el último jueves en la plataforma de videos de YouTube.

Y es que, no solo a través de los 'haters' en el ciberespeacio sino en la vida real, Yanet García ha recibido una serie de críticas y ofensas, acusándosele más de una vez de haber recurrido a cirugías. Algo que queda por completo desvirtuado en estas palabras:

"Algunos me han dicho que si mis glúteos son operados, que me inyecté, pero mi respuesta es no. Soy natural. La única cirugía que tengo es mi busto y jamás la negaré. Las personas que lo critican son personas que no saben, que quizás nunca entrenaron y que desconocen los resultados que te puede dar llevar una vida saludable", manifestó.

Yanet García aclara que antes de empezar a entrenar y a consumir alimentos de forma adecuada era "una chica normal", "con piernas del mismo grosor que sus brazos", pero que hubo un momento en el que se decidió a cambiar.

"Empecé a los 17 años a hacer ejercicio porque era una chica sin cuerpo, plana y muy delgada. De esas chicas cuyas piernas parecen sus brazos. No estaba a gusto con mi cuerpo y me daba mucha inseguridad. Veía a mis compañeras de la escuela y sentía mucha inseguridad porque mi genética es ser delgada. Mi sueño era ser modelo profesional, pero iba a las agencias pero no encajaba en ciertos perfiles", relata en el inicio del clip de YouTube que acompaña esta nota.

Para Yanet García, el ejercicio y la alimentación saludable puede garantizar tener una buena apariencia, pero en lo que más ayuda es sentirse bien con uno mismo.

"Los resultados más chingones del ejercicio es que te sientes increíble. El físico es lo último", refirió.

Si bien resaltó en redes sociales (en Instagram tiene 7 millones de seguidores), hoy Yanet García es figura en el magazine matutino de Televisa "Hoy".

"Me decían que iba a desaparecer por ir al gimnasio, pero yo estaba enfocada en ganar masa muscular. Cuando empecé a ir estaba mal informada, luego pude conocer que el 70% de todo es la alimentación. Y conocí sobre la importancia de la proteína para recuperar los músculos luego de los ejercicios", añadió.

En la parte final de su video, Yanet García reitera que la alimentación es básica y la regularidad en el acceso al entrenamiento también.

"Con el tiempo empecé a ver cambios y me di cuenta que la alimentación importa. Yo les recomiendo que no cambien su estilo de vida de la noche a la mañana porque no van a poder. Es muy difícil, complicado. Y les recomiendo que si van a un restaurante no pidan enchiladas sino una pechuga de pollo. Poco a poco traten de comer mejor. No es una dieta rigurosa, es aprender a comer", concluyó en el video de YouTube que ya tiene más de 18 mil reproducciones.

El video de Yanet García empieza a viralizarse en YouTube.

TIPS DE YANET GARCÍA

-VEGETALES

-VISITAR UN NUTRICIONISTA

-COMER CAMOTE

-realizar actividad física a diario