Las 'youtubers' peruanas Fátima Sotomayor y Daniela Cabrera son las dueñas del famoso canal de YouTube "Misias pero viajeras" llegaron a Moscú para alentar a la selección peruana en el Mundial Rusia 2018. Publicaron un video en el que dieron los detalles de su económico viaje.

"Nos sentimos incondicionales (...) estamos aquí como sea y contra todo, para apoyar a nuestro país. Estamos muy felices de compartirles esta experiencia a través de la cámara", dijo Daniela en el clip de YouTube.

Como se recuerda, anteriormente Fátima y Daniela publicaron un video en YouTube sobre un presupuesto de cuánto le costaría a los peruanos ir a Rusia para el Mundial. Este clip fue realizado antes de conocer las sedes en las que Perú jugaría. Ahora, con toda la información están haciendo el viaje completo.



Las figuras de YouTube han viajado desde Ámsterdam hasta Moscú en un vuelo con escala que duró cerca de 21 horas. Tal y como ellas calcularon en su video anterior, es más económico hacer el viaje partiendo desde un país de Europa occidental.

Como se ve en las imágenes de YouTube, Daniela y Fátima debieron pasar por varios controles migratorios y hacer una escala en Letonia. Esto fue muy extenuante para ellas, pero al parecer se trataba de su última opción ya que no pudieron tomar un tren desde Rumania, tal y como comentan al final del video

Entre los datos que dieron en este primer video desde Rusia, podemos destacar la importancia del Fan ID. Ellas no contaban conla versón física de este documento, pero lograron entrar a Rusia con la versión virtual. Otros tips del clip de YouTube son:

Los peruanos no necesitamos visa para entrar a Rusia.

Casi nadie habla inglés (y menos español), por lo que se recomienda usar Google Traductor.

Para movilizarse hay Uber en Moscú y este ofrece "precios razonables, 5 euros por persona" (lo que a juzgar por el clip sería 15 euros en total aproximadamente en el trayecto del aeropuerto a su hotel).

Pronto lanzarán un clip con los pasos que hay que seguir para cambiar de euros a rublos en un banco ruso.

"Sabemos que venir hasta acá no es tan fácil y que hay mucha gente que se quedó con muchas ganas de venir, porque no llegaron al presupuesto o no le dieron permiso. Pero felizmente hay mucha cobertura del Mundial", destacó así la 'youtuber' Fátima el trabajo periodístico que medios peruanos están realizando en el Mundial Rusia 2018.