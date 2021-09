El 15 de septiembre es uno de los días más importantes en México, pues se celebra el aniversario del inicio de la Guerra de la Independencia. Pero claro, la pandemia ha cambiado todo.

Este año toca el Aniversario número 211 y el Gobierno de la Ciudad de México determinó que las 16 alcaldías de la capital podían festejar de manera normal debido a que se está avanzando con la vacunación contra el COVID-19.

Sin embargo, al menos cinco alcaldías de la metrópoli han decidido y anunciado de forma oficial que realizarán solo eventos virtuales en torno a este día especial.

15 de septiembre en México: ¿en qué alcaldías de CDMX se realizarán festejos virtuales?

Las alcaldía de CDMX que realizarán festejos virtuales el 15 de septiembre son las siguientes:

Iztacalco

Álvaro Obregón

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Iztapalapa

Todas ellas han anunciado en sus canales de comunicación oficial y redes sociales los festejos que realizarán vía Facebook Live, Youtube y otras herramientas muy conocidas por los ciudadanos.

El resto de alcaldías todavía no se han pronunciado. La gente está a la espera de conocer cuál será la asistencia mínima, si se cancelarán los festejos o si en todo caso también serán virtuales.

Alcaldías que no se han pronunciado

Milpa Alta

Cuajimalpa

Xochimilco

Gustavo A. Madero

Azcapotzalco

Venustiano Carranza

Tláhuac

Coyoacán

Tlalpan

Cuauhtémoc

Quien sí se ha pronunciado es el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, quien decidió cancelar por segundo año consecutivo el tradicional Grito de Independencia en la explanada de esa alcaldía.

“Quiero compartir contigo la decisión de cancelar el tradicional Grito de Independencia en la explanada. Por segundo año consecutivo no será presencial, ni virtual. En Benito Juárez seguimos actuando con responsabilidad, porque la pandemia aún no cede. Además, aún no se ha concluido el esquema completo de vacunación en mayores de 18 años en Benito Juárez”, aseguró.

