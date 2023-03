La recordada ‘Reina del Tex-Mex’, Selena Quintanilla, dejó un legado que ha traspasado generaciones y se mantiene vigente tras 28 años de su fallecimiento, puesto que sus admiradores siguen disfrutando de su eterna música.

Selena es sin duda fue una de las cantantes más importantes de la década de los 90. Su nombre, su imagen, su estilo y hasta su firma, se han convertido en poderosas marcas identificables por todos, llegando a ser un importante ícono de la comunidad latina.

¿CUÁLES SON LAS MEJORES CANCIONES DE SELENA QUINTANILLA?

A continuación, gracias al portal Oprah Daily, te presentamos un top de sus mejores temas, basándonos en la manera en que se posicionaron en la lista Billboard.

1. COMO LA FLOR

La canción “Como La Flor” (“Like a Flower” en inglés), que estuvo incluida en su tercer álbum de estudio “Entra en mi mundo”, alcanzó el puesto número 6 en los Billboards Hot Latin Tracks, y es considerada la canción más exitosa y emblemática de la cantante.

2. BIDI BIDI BOM BOM

Esta alegre melodía fue el segundo sencillo del cuarto álbum de estudio de Selena, “Amor Prohibido”. La canción alcanzó su punto máximo como número 1 en los Billboard durante cuatro semanas en 1994.

3. SI UNA VEZ

“Si Una Vez” (If I Once en inglés), fue un tema que fue coescrita por el hermano de Selena, AB Quintanilla y Pete Astudillo. Desde su lanzamiento, la canción ha sido regrabada por otros artistas como Ivy Queen, Manny Manuel y Play-N-Skillz.

4. DREAMING OF YOU

“Dreaming of You” o “Soñando contigo” es parte del quinto álbum de Selena, del mismo nombre. Esta canción en inglés alcanzó el puesto 22 en la lista Billboard Hot 100 de 1995. Es una de las canciones más conocidas de Selena y ha tenido varias versiones de varios artistas, incluidos Bruno Mars y Camila Cabello .

5. AMOR PROHIBIDO

“Amor Prohibido” (“Forbidden Love” en inglés) fue el primer sencillo del cuarto álbum de Selena. La canción encabezó el Billboard Hot Latin Songs durante nueve semanas. Desde 1994, ha sido certificado siete veces como platino por la Recording Industry Association of America.

Durante su carrera, Selena Quintanilla ganó más de 150 premios con su música. Entre sus canciones más famosas también están “No me queda más”, “Baila esta cumbia”, “El chico del apartamento”, “La carcacha” y su sencillo en inglés “I Could Fall in Love”.