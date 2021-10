Si estás pensando en viajar al país norteamericano debes tener en cuenta que hay nuevas restricciones. El gobierno de Estados Unidos anunció que a partir del 8 de noviembre de 2021 reabrirá sus fronteras terrestres y aéreas solo a los ciudadanos extranjeros que se encuentren completamente vacunados contra el coronavirus (COVID-19).

“La nueva política de viaje de EE.UU. que exige vacunación para los viajeros extranjeros a EE.UU. comenzará el 8 de noviembre. Este anuncio y la fecha se aplican tanto a los viajes internacionales aéreos como los terrestres”, señaló Kevin Muñoz, un portavoz de la Casa Blanca, en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

5 COSAS QUE DEBES SABER SOBRE LOS VIAJES A ESTADOS UNIDOS

1. ES OBLIGATORIO ESTAR VACUNADO

Todos los extranjeros que viajen a Estados Unidos deberán comprobar que están vacunados contra el COVID-19. Cabe resaltar que esta nueva medida aplica para los turistas que deseen entrar al país, ya sea por avión o vía terrestre.

Una persona está completamente vacunada una vez que han pasado dos semanas desde que recibió su segunda dosis (o la primera, si es de dosis única), según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Un hombre muestra su carnet de vacunación tras recibir vacuna contra el coronavirus (Foto: Minsa)

2. SE DEBE PRESENTAR UNA PRUEBA NEGATIVA DE CORONAVIRUS

Además de contar con el esquema completo de vacunación contra el coronavirus, los viajeros también deberán presentar una prueba negativa rápida o PCR, esta debe ser realizada dentro de los tres días previos al vuelo.

Los ciudadanos estadounidenses que regresen a su país y que no estén completamente vacunados deberán hacerse la prueba un día antes de la salida del vuelo y una prueba adicional cuando lleguen a Estados Unidos.

En el caso de las personas que lleguen a Estados Unidos vía aérea deberán presentar una prueba COVID-19 con resultado negativo (Foto: Pixabay)

3. NO ES NECESARIO HACER CUARENTENA

De acuerdo con las nuevas restricciones, los turistas completamente vacunados no necesitarán hacer cuarentena obligatoria al llegar a su destino, pero sí tendrán que brindar algunos datos de contacto para facilitar el rastreo en caso de contagio.

4. VACUNAS APROBADAS PARA ENTRAR A ESTADOS UNIDOS

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos precisó que solo daría por válidas aquellas vacunas aprobadas por sus autoridades sanitarias locales y por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pfizer/BioNtech : aprobada para uso de emergencia por la OMS el 31 de diciembre de 2020

: aprobada para uso de emergencia por la OMS el 31 de diciembre de 2020 AstraZeneca (de AstraZeneca/Oxford): aprobada para uso de emergencia el 16 de febrero de 2021

(de AstraZeneca/Oxford): aprobada para uso de emergencia el 16 de febrero de 2021 Janssen (de Johnson & Johnson): aprobada el 12 de marzo de 2021

(de Johnson & Johnson): aprobada el 12 de marzo de 2021 Moderna : aprobada el 30 de abril de 2021

: aprobada el 30 de abril de 2021 Sinopharm : 7 de mayo de 2021

: 7 de mayo de 2021 Sinovac-Coronavac: 1 de junio de 2021

Por el momento, la fórmula de origen ruso, Sputnik V, no figura en la lista de vacunas aprobadas para entrar a Estados Unidos, ya que no ha sido autorizada por la OMS.

Una trabajadora sanitaria muestra un vial con la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus en la ciudad de Vladivostok, Rusia (Foto: Pavel KOROLYOV / AFP)

5. PAÍSES QUE PODRÁN ENTRAR NUEVAMENTE A ESTADOS UNIDOS

Desde el 8 de noviembre, podrán ingresar aquellos viajeros que provengan de la zona Schengen como España, Francia, Alemania o Italia, además turistas que procedan de China, Reino Unido, Irlanda, Irán, Sudáfrica, Brasil o India. Deberán mostrar que han sido vacunados y tener una prueba negativa.

Viajeros en el mostrador de check-in de American Airlines en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Estados Unidos (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)

Cabe indicar que los viajeros que no estén vacunados no podrán ingresar al territorio norteamericano. Aunque, según el “The New York Times”, esta norma podría variar si el motivo del viaje es por razones de urgencia. Para mediados de enero, el gobierno de los Estados Unidos exigirá que los viajeros esenciales estén debidamente vacunados.

A partir del 1 de noviembre, Estados Unidos será uno de los 72 países que permiten el ingreso de extranjeros vacunados con dosis del laboratorio chino Sinopharm.

