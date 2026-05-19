El reciente temblor ocurrido en Ica, ha encendido las alarmas en distintas zonas del Perú y con ello la preocupación de millones de peruanos. Como medida de precaución ante la eventual presencia de un desastre natural, se hace una llamada a la acción para que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar a sus familias. En esta nota, te contaremos qué debe tener tu mochila de emergencia.

Frente a la posibilidad de fenómenos naturales como sismos o tsunamis en el Perú, es fundamental contar con una mochila de emergencia bien equipada. Esta debe contener artículos básicos que te permitan afrontar una situación crítica durante al menos 24 a 72 horas.

Artículos de higiene: gel antibacterial, papel higiénico, cepillo de dientes, toalla de mano y cara, paquete de paños húmedos.

Botiquín: mascarillas, alcohol etílico, gasa estéril, esparadrapo, vendas adhesivas, vendas elásticas, antibióticos, antiinflamatorios y crema antibiótica. Coloca medicamentos específicos si algún miembro de la familia padece alguna enfermedad.

Abrigo: manta polar y calzado.

Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas, barra de cereal, comida enlatada y chocolates.

Diversos: cuchilla multiusos, cuerdas de poliéster, encendedor, cinta adhesiva y bolsas plásticas

Dinero y elementos de comunicación: pilas, radio portátil, pito y linterna.

Recuerda tener tu mochila de emergencias ante cualquier sismo.

¿Dónde se debe guardar la mochila de emergencia?

Debe estar guardada debajo de una mesa o elemento seguro y se debe ubicar cerca de la salida, lejos de ventanas u objetos de vidrio. Y, además, es importante que todos los miembros del hogar sepan dónde ubicar la mochila.

Para enfrentar un desastre natural que representaría un movimiento telúrico de grandes proporciones como un sismo de gran magnitud, ten en cuenta que resulta básico el abastecimiento de una mochila con artículos de primera necesidad y los mencionados líneas arriba, pero siempre revisando la expiración de los alimentos no perecibles.

INDECI recomienda que, según la fecha de caducidad, cada producto sea observado y eventualmente renovado para obviamente evitar la ingesta o el consumo de artículos vencidos.

Es importante destacar que para una mejor utilidad, la sugerencia gubernamental establece que la Mochila de Emergencia pese aproximadamente 8 kilos y tenga bolsillos internos, laterales y frontales de acuerdo con la cantidad de elementos previstos para afrontar las primeras 24 horas después de un temblor o terremoto.