Resumen

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¿Qué debe llevar tu mochila de emergencia en caso de temblor o terremoto? | Foto: Andina
¿Qué debe llevar tu mochila de emergencia en caso de temblor o terremoto? | Foto: Andina
Por Redacción EC

El reciente temblor ocurrido en Ica, ha encendido las alarmas en distintas zonas del Perú y con ello la preocupación de millones de peruanos. Como medida de precaución ante la eventual presencia de un desastre natural, se hace una llamada a la acción para que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar a sus familias. En esta nota, te contaremos qué debe tener tu mochila de emergencia.

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