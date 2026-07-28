Los días 28 y 29 de julio, cuando el Perú celebra las Fiestas Patrias, también implican cambios en la atención de diversas entidades públicas y privadas. Entre ellas se encuentran los bancos, que modificarán su funcionamiento debido a que ambas fechas son feriados nacionales. Por ello, quienes tengan previsto realizar depósitos, retiros, pagos o cualquier otro trámite presencial deberán organizarse con anticipación para evitar inconvenientes durante estas jornadas de descanso obligatorio. A continuación te contamos todos los detalles sobre esta situación.

¿Habrá atención en los bancos el 28 y 29 de julio?

Al tratarse de feriados nacionales por Fiestas Patrias, las agencias bancarias suspenderán la atención presencial durante el lunes 28 y martes 29 de julio. Esta medida también comprende las oficinas del Banco de la Nación, por lo que no será posible realizar trámites directamente en ventanilla durante esas fechas.

Los usuarios que necesiten efectuar operaciones que requieran atención en una agencia deberán realizarlas antes del inicio de los feriados o esperar a que las entidades retomen sus actividades en el horario habitual una vez finalizadas las celebraciones.

Los canales digitales seguirán operando

Aunque las oficinas permanecerán cerradas, los clientes podrán continuar utilizando los servicios digitales que ofrecen las entidades financieras. La banca por internet, las aplicaciones móviles, los cajeros automáticos y los agentes autorizados estarán disponibles para realizar transferencias, pagos de servicios, consultas de saldo y otras operaciones habituales.

Estas plataformas permitirán que miles de personas administren sus finanzas durante los días festivos sin necesidad de acudir a una agencia bancaria.

Qué trámites conviene adelantar

Si tienes previsto cobrar un cheque, hacer un depósito de gran monto, gestionar documentos bancarios o realizar alguna operación que solo pueda efectuarse de manera presencial, lo más recomendable es adelantar estos trámites antes del 28 de julio.

De esta manera, evitarás retrasos o contratiempos ocasionados por el cierre temporal de las oficinas durante los dos feriados nacionales.

Planifica tus operaciones financieras

Las Fiestas Patrias suelen generar un mayor movimiento económico debido a los viajes, las compras y las reuniones familiares. Por ello, organizar con tiempo cualquier gestión bancaria permitirá evitar imprevistos y aprovechar los días 28 y 29 de julio con mayor tranquilidad, utilizando los canales digitales para las operaciones que no requieran atención presencial.

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