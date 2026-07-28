Por Kenyi Peña Andrade

Los días 28 y 29 de julio, cuando el Perú celebra las Fiestas Patrias, también implican cambios en la atención de diversas entidades públicas y privadas. Entre ellas se encuentran los bancos, que modificarán su funcionamiento debido a que ambas fechas son feriados nacionales. Por ello, quienes tengan previsto realizar depósitos, retiros, pagos o cualquier otro trámite presencial deberán organizarse con anticipación para evitar inconvenientes durante estas jornadas de descanso obligatorio. A continuación te contamos todos los detalles sobre esta situación.