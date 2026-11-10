Por Redacción EC

Hay llegadas que trascienden una simple ceremonia de bienvenida. La visita del papa León XIV representa uno de esos momentos en los que la fe, la emoción y la expectativa se encuentran en un mismo lugar. Miles de peruanos aguardan la oportunidad de ver de cerca al sucesor de Pedro, quien regresará al país donde construyó una parte importante de su historia religiosa. Su arribo, previsto para este miércoles 11 de noviembre, dará inicio a una serie de actividades que se extenderán hasta el lunes 16 y que tendrán como escenarios distintas ciudades del territorio nacional. Lima y Callao serán las primeras en recibirlo, en medio de un despliegue especial de seguridad y organización.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?