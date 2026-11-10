Hay llegadas que trascienden una simple ceremonia de bienvenida. La visita del papa León XIV representa uno de esos momentos en los que la fe, la emoción y la expectativa se encuentran en un mismo lugar. Miles de peruanos aguardan la oportunidad de ver de cerca al sucesor de Pedro, quien regresará al país donde construyó una parte importante de su historia religiosa. Su arribo, previsto para este miércoles 11 de noviembre, dará inicio a una serie de actividades que se extenderán hasta el lunes 16 y que tendrán como escenarios distintas ciudades del territorio nacional. Lima y Callao serán las primeras en recibirlo, en medio de un despliegue especial de seguridad y organización.

Un regreso que despierta emociones entre los peruanos

El reloj marcará las 5.30 p. m. cuando el avión que transporta al santo padre aterrice en la Base Aeronaval del Callao. El viaje tendrá como punto de partida Buenos Aires, Argentina, desde donde despegará a las 2.00 p. m. Su llegada no será un acontecimiento más dentro del calendario religioso: para muchos fieles significará volver a encontrarse con Robert Francis Prevost, el hombre que antes de convertirse en pontífice recorrió comunidades peruanas y desarrolló una extensa labor pastoral en el país.

La recepción oficial en territorio chalaco marcará el comienzo de una jornada cargada de simbolismo. Desde allí, el representante de la Iglesia católica se dirigirá a Palacio de Gobierno, donde será recibido por las autoridades nacionales. La expectativa no se limitará a los asistentes de los actos protocolares, pues también se espera que numerosos ciudadanos busquen acompañar su recorrido y expresarle su afecto durante las primeras horas de su permanencia en el Perú.

Palacio de Gobierno: el primer encuentro con las autoridades

A las 6.15 p. m., el patio de Palacio de Gobierno será escenario de la ceremonia oficial de bienvenida. Se tratará del primer acto institucional de León XIV en suelo peruano, un momento que dará inicio formal a su agenda en el país. La presencia del pontífice reunirá a representantes del Estado y miembros de la delegación que acompañará sus actividades durante esta visita apostólica.

Treinta minutos después, a las 6.45 p. m., está programada una visita a la presidenta de la República. Este encuentro permitirá desarrollar una reunión de carácter oficial entre ambas autoridades, en una jornada que combinará las formalidades diplomáticas con el significado religioso de la presencia papal. Será una de las primeras imágenes de una visita que concentra la atención nacional e internacional.

Gran Teatro Nacional: una cita con la sociedad peruana

La agenda continuará a las 7.45 p. m. en el Gran Teatro Nacional, donde León XIV sostendrá un encuentro con autoridades, integrantes del cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil. La convocatoria reunirá a diversas voces de la vida pública peruana en un espacio destinado al diálogo y al intercambio institucional. Con esta actividad, el pontífice cerrará su primera jornada de compromisos oficiales en Lima.

Más allá de los horarios y los actos establecidos, el regreso de León XIV tiene un significado particular para quienes recuerdan su paso por el Perú antes de asumir el máximo cargo de la Iglesia católica. Su historia está vinculada a comunidades, parroquias y ciudades donde ejerció su ministerio durante años. Ahora, desde el Vaticano, vuelve como papa y encuentra a un país que espera recibirlo con muestras de cariño y esperanza. Su recorrido continuará por Lima y otras regiones, entre ellas Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, en una visita que promete dejar recuerdos imborrables entre miles de fieles.