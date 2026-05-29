El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) programó para este domingo 31 de mayo de 2026, el debate presidencial entre Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú con miras a la segunda vuelta de las Elecciones Generales que definirá al próximo presidente de la República.

El debate estará dividido en cuatro ejes principales que abarcan algunas de las principales preocupaciones del país. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez deberán plantear sus propuestas sobre seguridad, desarrollo económico, acceso a servicios de salud y educación, además de temas relacionados con la institucionalidad democrática y los derechos fundamentales. Asimismo, contarán con intervenciones de apertura y cierre para dirigirse directamente al electorado.

¿A qué hora es el debate presidencial JNE 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

El debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del domingo 31 de mayo está programado para iniciar a las 8:00 p. m. (20:00 horas) en todo el territorio peruano. El evento que reunirá a los candidatos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja, y será transmitida de manera nacional a través de los canales oficiales del Estado. A continuación, revisa los horarios en otros países:

19:00 horas: México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras

20:00 horas: Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

21:00 horas: Venezuela, Bolivia, Cuba, Canadá (zona este), Puerto Rico y República Dominicana

22:00 horas: Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

01:00 horas del martes 24 de marzo: Reino Unido

02:00 horas del martes 24 de marzo: España, Alemania, Italia y Francia

En Estados Unidos, los horarios de referencia son:

9:00 p.m. ET (hora de la costa este)

8:00 p.m. CT (hora del centro)

7:00 p.m. MT (hora de la montaña)

6:00 p.m. PT (hora del Pacífico)

Dónde ver el debate presidencial JNE 2026 EN VIVO y GRATIS

El JNE definió que el debate presidencial se transmita por señal abierta, cable y plataformas digitales, con TV Perú como señal oficial a nivel nacional. Estos son algunos de los canales principales donde podrás seguirlo sin costo adicional:

TV Perú (canal 7 en señal abierta), señal oficial con cobertura nacional y acceso también vía cable en diferentes operadores.

JNE TV / JNE Media, disponible en la televisión digital y en plataformas vinculadas al Jurado Nacional de Elecciones.

América TV (canal 4), en señal abierta y por los principales servicios de cable en el país.

Streaming y plataformas digitales para seguir el debate:

Si prefieres ver el debate desde tu celular, laptop o Smart TV, tendrás varias opciones oficiales y gratuitas para conectarte en vivo. El JNE y TV Perú han habilitado distintos canales digitales con transmisión simultánea:

En todas las plataformas de El Comercio, como la página web oficial y sus canales digitales streaming como en YouTube y Facebook.

YouTube del JNE: señal oficial en vivo del debate presidencial, accesible desde cualquier dispositivo con internet.

Facebook Live del JNE: transmisión con posibilidad de comentar, reaccionar y compartir el evento en tiempo real.

YouTube de TV Perú: permite ver el debate en vivo, incluso fuera del país, ideal para peruanos en el extranjero.

Web y app de TV Perú: opción gratuita para seguir la programación en directo sin necesidad de cable.

América tvGO y Latina Play: apps y plataformas web que suelen sumarse a la transmisión en directo dentro del territorio peruano.

Datos clave para ver el Debate Presidencial del domingo 31 de mayo del 2026