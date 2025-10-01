Frente a la creciente inseguridad y la falta de respuestas por parte del Gobierno, un grupo de transportistas de Lima Metropolitana ha decidido tomar medidas por su cuenta. Este jueves 2 de octubre llevarán a cabo un paro, como forma de protesta ante las amenazas y extorsiones que enfrentan constantemente por parte de redes criminales. A continuación, te contamos todos los detalles sobre esta movilización.

¿Qué propone el paro de transportistas?

Héctor Vargas, vocero de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, anunció que propondrán al Congreso la conformación de una Unidad de Élite integrada por la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. El objetivo: hacer frente, de manera articulada, al avance de la delincuencia que golpea al sector transporte.

“Es una superpolicía [que] se ha hecho en otros países. Se ha combatido la cosa nuestra, la criminalidad a través del FBI. Consideramos que si se constituyera una institución de élite podrían efectuarse las cosas. ¿Qué se requiere? Voluntad política, que no la tenemos, pero esperamos y vamos a exigir", comentó el dirigente.

El paro de transportistas de este 2 de octubre promete generar un gran impacto. | Foto: El Comercio

¿Quiénes participan en el paro de transportistas?

Lo que comenzó como una iniciativa de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao —que agrupa a 72 compañías del rubro— ha encendido una mecha que ya recorre gran parte del sector. Según voceros gremiales, el respaldo ha ido creciendo de forma sostenida en los últimos días: más de 250 empresas se han sumado a la convocatoria, y la cifra podría dispararse.

Desde la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA) advierten que el número total de empresas adheridas podría rozar las 460 antes del jueves, involucrando a miles de unidades de transporte que cubren rutas estratégicas, especialmente en la Carretera Central y en los principales distritos de Lima Este.

Qué más debes saber sobre el paro de transportistas

A diferencia de otras jornadas de protesta, el paro convocado para este jueves no estará antecedido por marchas ni actos públicos. Esta vez, el silencio será la antesala de una paralización que promete impacto.

Los transportistas han decidido reservarse hasta el día señalado, cuando miles de unidades dejarán de operar en señal de protesta. Pero no solo se detendrán: también se moverán. Una delegación se dirigirá al Congreso de la República con una propuesta en mano, exigiendo la creación de una Unidad de Élite integrada por la PNP, la Fiscalía y el Poder Judicial, con el fin de enfrentar de forma directa la criminalidad que golpea al sector.