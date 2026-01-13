En medio del preocupante panorama de inseguridad que atraviesa Lima y Callao, los conductores y cobradores de transporte público se han convertido en los principales afectados por el incremento de la criminalidad. De hecho, de acuerdo con Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, el 80 % de los transportistas se ve forzado a entregar pagos extorsivos a organizaciones criminales, quienes exigen entre S/ 10 y S/ 30. Frente a esta preocupante situación, el gremio de transportistas anunció un nuevo paro este 14 de enero, en la que dejarán de circular más de 22 mil vehículos en la capital. Así, exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones ante las posibles dificultades de tránsito en la zona. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿A QUÉ HORA INICIA EL PARO DE TRANSPORTISTAS ESTE 14 DE ENERO?

A diario, choferes de diversas empresas de transporte en Lima Metropolitana son víctimas de atentados contra su vida por parte de peligrosas bandas criminales, que buscan controlar el sector mediante el cobro de “cupos”. De acuerdo con el Observatorio de Criminalística, un conductor es asesinado por sicarios cada ocho horas. Estas preocupantes cifras ha llevado a que el gremio de conductores anuncie un nuevo paro de transportistas este miércoles 14 de enero, que inicia a las 00:00 horas con el apagado de motores de los vehículos en las principales vías de la capital, como en San Juan de Lurigancho o la Panamericana. Por su parte, el representante de Transportes Unidos, Martín Ojeda, indicó que su sector se siente desprotegido por las principales autoridades del país frente a las bandas criminales.

Asimismo, Ojeda dejó en claro que la movilización de este miércoles será totalmente pacífica, por lo que procederán a suspender sus servicios durante 24 horas, con el objetivo de hacerse escuchar y exigir que las autoridades tomen acciones contra los delincuentes. “Hay una falta total de prevención. No existe ningún sistema que nos proteja de esta racha maldita de crímenes, que se presentan prácticamente cada diez días. Es inaceptable la falta de apoyo por parte del Poder Judicial y el Ministerio Público. Buscamos recuperar la vida y el respeto hacia nuestro país, la ciudadanía y los conductores. No estamos en conflicto. Lo que debemos hacer es unirnos en todos los sentidos (...) tanto usuarios como conductores estamos cansados”, indicó el vocero durante una conferencia de prensa tras reunirse con el presidente de la República, José Jerí.

¿QUÉ EMPRESAS DE TRANSPORTE ACATARÁN EL PARO ESTE 14 DE ENERO?

Según el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, reveló, para La República, que para el paro de transportistas de este 14 de enero serán casi 22 mil vehículos que dejarán de operar, entre las que figuran: