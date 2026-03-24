El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) programó para hoy martes 24 de marzo de 2026 la segunda fecha del ciclo de debates presidenciales rumbo a las Elecciones Generales 2026 . De acuerdo con la información oficial del JNE y del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), el debate inicia a las 8:00 p.m. hora peruana.

Cabe señalar que el debate presidencial está dividido en cuatro bloques con tiempos definidos para cada intervención. Por ello, se espera que la transmisión se extienda hasta aproximadamente las 11:30 p.m., considerando los mensajes finales de cada postulante.

Sigue la cobertura del Debate Presidencial del JNE 2026 EN VIVO HOY martes 24 de marzo. Esto son los horarios y los candidatos participantes. (Foto: Jura Nacional de Elecciones 2026)

¿A qué hora es el debate presidencial JNE 2026 HOY?

El debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de HOY, martes 24 de marzo de 2026, está programado para iniciar a las 8:00 p. m. (20:00 horas) en todo el territorio peruano . Este horario se mantiene para todas las jornadas de debates presidenciales organizadas por el JNE con miras a las Elecciones Generales 2026. La duración estimada del encuentro es de alrededor de dos horas y media, por lo que la transmisión se extendería aproximadamente hasta las 11:30 p. m. A continuación, revisa los horarios en otros países:

19:00 horas: México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras

20:00 horas: Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

21:00 horas: Venezuela, Bolivia, Cuba, Canadá (zona este), Puerto Rico y República Dominicana

22:00 horas: Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

01:00 horas del martes 24 de marzo: Reino Unido

02:00 horas del martes 24 de marzo: España, Alemania, Italia y Francia

En Estados Unidos, los horarios de referencia son:

9:00 p.m. ET (hora de la costa este)

8:00 p.m. CT (hora del centro)

7:00 p.m. MT (hora de la montaña)

6:00 p.m. PT (hora del Pacífico)

Dónde ver el debate presidencial JNE 2026 EN VIVO y GRATIS

El JNE definió que el debate presidencial de HOY se transmita por señal abierta, cable y plataformas digitales, con TV Perú como señal oficial a nivel nacional . Estos son algunos de los canales principales donde podrás seguirlo sin costo adicional:

TV Perú (canal 7 en señal abierta) , señal oficial con cobertura nacional y acceso también vía cable en diferentes operadores.

, señal oficial con cobertura nacional y acceso también vía cable en diferentes operadores. JNE TV / JNE Media , disponible en la televisión digital y en plataformas vinculadas al Jurado Nacional de Elecciones.

, disponible en la televisión digital y en plataformas vinculadas al Jurado Nacional de Elecciones. América TV (canal 4), en señal abierta y por los principales servicios de cable en el país.

Además de la señal de TV, muchos medios realizarán programas especiales de análisis antes y después del debate, lo que te permitirá complementar la información con entrevistas y comentarios de especialistas.

Streaming y plataformas digitales para seguir el debate

Si prefieres ver el debate desde tu celular, laptop o Smart TV, tendrás varias opciones oficiales y gratuitas para conectarte en vivo. El JNE y TV Perú han habilitado distintos canales digitales con transmisión simultánea:

En todas las plataformas de El Comercio , como la página web oficial y sus canales digitales streaming como en YouTube y Facebook.

, como la página web oficial y sus canales digitales streaming como en YouTube y Facebook. YouTube del JNE: señal oficial en vivo del debate presidencial, accesible desde cualquier dispositivo con internet.

Facebook Live del JNE: transmisión con posibilidad de comentar, reaccionar y compartir el evento en tiempo real.

YouTube de TV Perú: permite ver el debate en vivo, incluso fuera del país, ideal para peruanos en el extranjero.

Web y app de TV Perú: opción gratuita para seguir la programación en directo sin necesidad de cable.

América tvGO y Latina Play: apps y plataformas web que suelen sumarse a la transmisión en directo dentro del territorio peruano.

Conoce la hora de inicio para ver el debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones 2026 de hoy, martes 24 de marzo. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix usando la IA de ChatGPT)

¿Qué candidatos participan hoy y qué se debatirá?

El ciclo de debates presidenciales JNE 2026 contempla la participación de todos los aspirantes a la presidencia distribuidos en varias fechas, con doce candidatos por jornada. Hoy martes 24 se presentarán 12 postulantes de un total de 35, organizados en grupos de tres para facilitar la exposición y contraste de propuestas.

El formato oficial contempla:

Bloque 1: exposición inicial de planes de gobierno y propuestas priorizadas por cada candidato.

Bloque 2: preguntas ciudadanas, donde los postulantes responden inquietudes recogidas previamente por el JNE y su plataforma “Voto Informado”.

Bloque 3: intercambio entre candidatos en ternas, con réplicas y dúplicas reguladas por tiempo.

Bloque 4: mensaje final de cada postulante dirigido directamente a los votantes.

Datos clave para ver el Debate Presidencial hoy, martes 24 de marzo