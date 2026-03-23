El proceso de las Elecciones Generales 2026 ingresa a su tramo decisivo con el inicio de la serie de debates impulsados por el Jurado Nacional de Elecciones, cuya apertura está prevista para este lunes 23 de marzo. En este escenario, los aspirantes a la jefatura del Estado presentarán y contrastarán sus planteamientos frente al electorado, que acudirá a las urnas el domingo 12 de abril. La agenda contempla dos bloques distribuidos en seis fechas. El primero se realizará los días 23, 24 y 25 de marzo, mientras que el segundo tendrá lugar el 30 y 31 de marzo, además del 1 de abril. Todas las sesiones se desarrollarán en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en San Borja, con una duración estimada de dos horas y media por cada jornada. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿A qué hora es el primer día de los debates presidenciales organizados por el JNE?

19:00 horas: México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras

20:00 horas: Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

21:00 horas: Venezuela, Bolivia, Cuba, Canadá (zona este), Puerto Rico y República Dominicana

22:00 horas: Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

01:00 horas del martes 24 de marzo: Reino Unido

02:00 horas del martes 24 de marzo: España, Alemania, Italia y Francia

¿Dónde ver el primer día de los debates presidenciales organizados por el JNE?

La transmisión del debate de este lunes 23 de marzo estará disponible a través de señal abierta con TV Perú como emisora principal, cuya cobertura será replicada por América Televisión, ATV, Willax TV y Latina. Además, la plataforma digital América TVGo confirmó su disponibilidad para seguir el evento en línea.

Asimismo, la ciudadanía podrá acceder a la transmisión mediante los canales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones en plataformas digitales como YouTube y Facebook Live, ampliando las opciones de acceso en tiempo real.

Debate presidencial 2026: ¿quiénes son los candidatos que participarán en la primera fecha?

María Soledad Pérez Tello (Primero la Gente)

José Luna (Podemos Perú)

Alfonso López-Chau (Ahora Nación)

Yonhy Lescano (Partido Político Cooperación Popular)

Carlos Álvarez (País Para Todos)

Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021)

Wolfgang Grozo (Integridad Democrática)

César Acuña (Alianza para el Progreso)

José Williams (Avanza País)

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

Álex Gonzáles (Partido Demócrata Verde).

¿Quiénes serán los moderadores para la primera fecha del Debate Presidencial 2026?

Los comunicadores Fernando Carvallo y Claudia Chiroque asumirán la conducción de la primera fecha del intercambio entre aspirantes a la Presidencia, prevista para el 23, 24 y 25 de marzo. Su designación se concretó tras un acuerdo conjunto entre las agrupaciones políticas involucradas.

¿Sabes dónde te toca votar en las Elecciones 2026? Revisa con DNI en el LINK de ONPE

El domingo 12 de abril se marca como una jornada histórica para el Perú, ya que los ciudadanos elegirán a nuevas autoridades, incluido el presidente de la República, cuyo mandato abarcará los próximos cinco años. La Oficina Nacional de Procesos Electorales indicó que los votantes podrán consultar información clave sobre su participación, como el local de votación, dirección exacta, número de mesa y orden, ingresando únicamente su DNI en la plataforma oficial a través de este ENLACE.

Además, el sistema permitirá verificar si fueron designados como miembros de mesa para este proceso electoral, asegurando que cada ciudadano conozca su rol y responsabilidades antes de acudir a las urnas.

¿Cuáles son las multas por no votar en las Elecciones Generales?

El incumplimiento de las responsabilidades electorales conlleva penalizaciones económicas. En particular, los miembros de mesa que falten sin una justificación aceptada enfrentan una multa de 275 soles, aunque pueden presentar una excusa formal ante las autoridades correspondientes.

Por su parte, los ciudadanos que no acudan a sufragar reciben sanciones que dependen del nivel socioeconómico del distrito en el que viven, con montos que van desde 27,50 hasta 110 soles. Para facilitar el seguimiento, el Jurado Nacional de Elecciones ofrece un servicio de consulta digital donde se puede comprobar si existe alguna multa pendiente.