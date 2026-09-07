El abastecimiento oportuno y masivo de servicios esenciales como, por ejemplo, el agua potable, es fundamental para mejorar la calidad de vida de la población. En ese sentido, con el objetivo de brindar un excelente servicio a la comunidad, la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó sobre el corte del suministro programado para este 9 de septiembre, lo cual impactará a varios distritos de la capital. De hecho, son una serie de zonas que se verán afectadas por esta interrupción debido a diversos factores, como mantenimientos o mejoramiento de la infraestructura del servicio. Así, la población local se pregunta cuándo se restablecerá el servicio de agua, a pesar de los planes de contingencia implementados. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL ES EL HORARIO DEL CORTE DE AGUA PROGRAMADO POR SEDAPAL PARA ESTE 9 DE SEPTIEMBRE?

La empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció a a sus usuarios que se llevará a cabo una suspensión temporal del suministro de agua en algunas zonas de la capital este miércoles 9 de septiembre. Así, este corte de agua durará aproximadamente 15 horas y responde a la ejecución de trabajos orientados a garantizar un servicio de calidad y optimizar la infraestructura del sistema. En ese sentido, la empresa instó a los usuarios afectados a tomar medidas preventivas, como almacenar con anticipación el recurso hídrico para los fines necesarios. A continuación, te presentamos, compartido por Andina, los cortes programados para esa jornada:

Santiago de Surco

Motivo: Limpieza y desinfección de reservorio

Áreas afectadas: Urb. Las Casuarianas 4ta etapa

Sectores: Sector 299

Horario: 5:00 a. m. - 9:00 p. m.

La Molina

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: Urb. Sausalito

Sectores: Sector 196

Horario: 8:00 a. m. - 8:00 p. m.

Villa María del Triunfo

Motivo: Limpieza y desinfección de Reservorio

Áreas afectadas: R-06: A.H. Nueva Esperanza Comité 19-A, A.H. Nueva Esperanza Comité 22A-1, A.H. Nueva Esperanza Comité 42A, A.H. Nueva Esperanza Comité 22A-3, A.H. Nueva Esperanza Comité 22D, A.H. Comité 52C Zona 4 - PJ. Nueva Esperanza, A.H. Mario Vargas Llosa, A.H. Nueva Esperanza Comité 42B, A.H. Nueva Esperanza Comité 15A, A.H. Nueva Esperanza Comité 26 B1, A.H. Nueva Esperanza Comité 1A, A.H. Nueva Esperanza Comité 26C, A.H. Nueva Esperanza Comité 51B. / R-16: P.J Nueva Esperanza, A.H. Virgen de Lourdes

Sectores: Sector 312

Horario: 8:00 a. m. - 5:00 p. m.

Motivo: Limpieza y desinfección de Reservorio

Áreas afectadas: R-17: A.H. Virgen de Lourdes, A.H. Virgen de Lourdes Comité 10 Norte, A.H. Virgen de Lourdes Comité 13, A.H. Virgen de Lourdes - Comité 16 Norte - A, A.H. Virgen de Lourdes Ampliación - Comité 2 Sur, P.I Central Unificada Perú con Futuro, A.H. Virgen de Lourdes Comité 14 Sur.

Cuadrante: Av. Ramiro Merino, Av. 26 de noviembre, Jirón Libertad, Av. 7 de junio, Zona Intangible, Av. 12 de octubre, Jirón Canta, Jirón Paruro, Zona Intangible, Pasaje El Corregidor, Calle Las Palmeras, Calle 3 de octubre.

Sectores: Sector 312

Horario: 8:00 a. m. - 5:00 p. m.

Independencia

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: A.H. Cahuide Ampliación, A.H. Cielo Azul, A.H. Sarita Colonia, A.H. Comité Vecinal N° 17 Alto Perú, A.H. Cúndorcanqui, A.H. 4 de Diciembre Ampliación, A.H. 4 de Diciembre, A.H. 4 de Diciembre II etapa, A.H. 5 de Diciembre, A.H. 15 de Mayo, A.H. Nueva Generación, A.H. José Olaya, A.H. Pueblo Nuevo, A.H. San Lorenzo, A.H. Sarita Colonia, A.H. Manuel Scorza, A.H. Juan Velasco Alvarado, Asoc. Pobladores San Pablo y San Pedro, P.J. José Olaya.

Sectores: Sector 337

Horario: 12:00 p. m. - 8:00 p. m.

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: A.H. Bellavista, A.H. Bellavista Ampl., A.H. Bellavista Ampl. II etapa, A.H. Bellavista II etapa, A.H. 4 de Diciembre, A.H. 4 de Diciembre II etapa, A.H. Santísima Cruz, A.H. Santísima Cruz Ampl., A.H. Señor de los Milagros Payet, A.H. Juan Velasco Alvarado, A.H. Juan Velasco Alvarado Ampl.

Sectores: Sector 337

Horario: 12:00 p. m. - 8:00 p. m.

Distrito de San Juan de Lurigancho

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: A.H. Mano de Dios II etapa Sector 12 de Diciembre, A.H. El Rosal Ampliación, AF El Mirador del Futuro, AF Roca Fuerte, Av. Señor Mirador, AF 10 de Abril, Proyecto Integral Confraternidad Sector D.

Sectores: Sector 413

Horario: 1:00 p. m. - 10:00 p. m.

¿QUÉ DIJO SEDAPAL SOBRE UNA POSIBLE ESCASEZ DE AGUA ANTE EL FENÓMENO EL NIÑO?

Ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño hacia finales de 2026, sectores como la agricultura, infraestructura, comercio y manufactura, entre otros, han expresado su preocupación, especialmente ante un eventual escenario de escasez de agua potable en la capital peruana. Sin embargo, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima informó que se garantiza el abastecimiento de este importante liquido en las familias peruanas, ya que están llevando a cabo un plan de prevención y reforzamiento de su infraestructura hidráulica ante los impactos del evento climático.

Eso no es todo, pues, Sedapal anunció que ejecutará trabajos de descolmatación en el río Rímac para retirar obstáculos, proteger la infraestructura de captación y disminuir el riesgo de desbordes, la cual no solo podría perjudicar a la población, sino también a los vehículos. Asimismo, instalará 60 pantallas de filtración artificial con el propósito de incrementar la disponibilidad de agua subterránea y asegurar el abastecimiento durante los periodos de bajo caudal, como parte de las acciones de prevención frente a El Niño, conforme comparte Exitosa.