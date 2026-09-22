¿A qué hora inicia el debate municipal hoy, martes 22 de setiembre? Sigue la transmisión desde la Biblioteca Nacional del Perú

Este martes 22 de septiembre, la carrera por la Alcaldía de Lima continúa con la segunda jornada del debate municipal de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. A pocos días de los comicios del 4 de octubre, los candidatos llegan al encuentro para exponer sus propuestas y responder a las inquietudes planteadas durante la campaña. El debate, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se desarrolla en dos jornadas debido al número de postulantes.

La segunda jornada reúne a 13 candidatos en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja. El encuentro contempla distintos bloques para que los participantes presenten sus planteamientos y respondan preguntas seleccionadas a partir de las consultas ciudadanas. La elección municipal está fijada para el domingo 4 de octubre, cuando los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a sus autoridades regionales y municipales.

A esta hora comienza el debate entre los candidatos que aspiran el sillón municipal de Lima

En una jornada que concentra la atención sobre la carrera por la Alcaldía de Lima, este martes 22 de septiembre se inicia el primer debate municipal de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El encuentro está programado para las 8:00 p. m. en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja.

La jornada contempla presentación y visión de Lima, interacción directa, preguntas ciudadanas y un mensaje final, según el formato establecido por el JNE. El JNE organizará dos debates municipales para la elección de la alcaldía de Lima. A continuación, estos son los detalles de acuerdo con la programación del JNE.

Asi será la organización del debate: Cuatro bloques, presentación y respuestas de los trece candidatos

Las propuestas para Lima tendrán esta noche un escenario marcado por reglas y tiempos previamente establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El primer debate municipal estará dividido en cuatro bloques: presentación y visión de la ciudad, debate directo, preguntas de la ciudadanía y mensaje de cierre. Cada candidato dispondrá de un minuto y medio para exponer su visión de la capital y tendrá el mismo tiempo para concluir su participación. El orden de intervención, así como las duplas y ternas, fue definido previamente mediante sorteo. De esta manera, el encuentro buscará contrastar propuestas y acercar las inquietudes de los ciudadanos a los postulantes.

El momento de mayor interacción llegará con las preguntas ciudadanas, que serán respondidas por los candidatos organizados en duplas y ternas. Cada consulta exigirá una respuesta de “Sí” o “No”, acompañada de la explicación correspondiente, a partir de las interrogantes recogidas por el JNE. Las preguntas fueron seleccionadas de las 4.921 recibidas mediante la campaña “Pregúntale a tu candidat@”. Así, las preocupaciones de los limeños tendrán un espacio directo en el debate. El formato busca que las respuestas permitan conocer las posiciones de los candidatos sobre asuntos de interés para la ciudad.

En los bloques tendremos enfrentamientos entre candidatos para ejercer su propuesta y su réplica

La noche del debate municipal de Lima tendrá como uno de sus momentos centrales el enfrentamiento directo entre los candidatos. Cada dupla o terna contará con tres minutos para formular preguntas, responder y ejercer una réplica, bajo el formato establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En esta segunda jornada participarán 13 postulantes, distribuidos en distintos cruces para contrastar sus posiciones frente a la ciudad.

Con el reloj como límite y las propuestas como eje, los postulantes tendrán que aprovechar cada intervención para presentar sus planteamientos ante los electores de la capital.