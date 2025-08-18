El próximo jueves 21 de agosto, los principales gremios de transporte urbano en Lima y Callao tienen previsto paralizar sus operaciones en señal de protesta. La medida, convocada por el grueso de transportistas formales, busca alzar la voz ante la creciente inseguridad que enfrentan a diario, marcada por constantes extorsiones, amenazas y ataques del crimen organizado. Según declaraciones de sus dirigentes, el paro responde al abandono de las autoridades frente a una crisis que ya cobró vidas y mantiene en vilo a miles de trabajadores del volante.

La anunciada paralización amenaza con interrumpir por completo el servicio de transporte urbano durante un lapso ininterrumpido de 24 horas, como medida de presión para dar visibilidad al clamor de conductores y operadores del rubro. Desde los gremios, la responsabilidad por el aumento sostenido de hechos delictivos recae directamente sobre el Estado, al que acusan de indiferencia y falta de respuestas ante la creciente ola de violencia que golpea al sector.

Manuel Odiana, presidente de la asociación convocante, fue enfático al describir el crítico panorama que atraviesa el gremio. En declaraciones a Exitosa, sostuvo que la situación se ha tornado insostenible ante la inacción del Estado. “No hay un paso más atrás, ni un paso más adelante; el siguiente paso es el abismo”, declaró en Exitosa Radio con tono firme. Además, señaló que el paro programado para el 21 de agosto será la última medida de 24 horas antes de escalar a una huelga indefinida, en caso de que el Gobierno continúe sin dar respuestas concretas.

“Si el Estado no es serio ahora, le damos la oportunidad de que, en el plazo de un mes, se reúnan todos los entes y comiencen a trabajar. Si en un mes esto no camina, convocaremos a un paro nacional indefinido y caiga quien tenga que caer”, agregó Odiana.

El paro de transportistas sigue siendo una respuesta a la ola de violencia de la que son presa día a día.

Miguel Ángel Palomino, titular de la Confederación Nacional de Transportistas y Conductores del Perú (CNTC), reafirmó que la movilización responde al abandono sistemático del sector por parte del Estado.

Según explicó, la creciente ola de extorsiones, asesinatos y asaltos que golpea a conductores y empresarios no ha encontrado una respuesta efectiva por parte de las autoridades, cuya inacción —afirma— ha dejado al gremio a merced del crimen. “No han hecho nada por dar garantías al pueblo peruano”, indicó dicho dirigente.

Qué se entiende por realizar un paro

Es cuando un grupo de personas, normalmente trabajadores, decide dejar de trabajar temporalmente como forma de protesta. Generalmente lo hacen para exigir mejores condiciones laborales, salarios justos, o para mostrar su desacuerdo con decisiones del gobierno o de una empresa. Es una herramienta de presión que busca llamar la atención y provocar un cambio.