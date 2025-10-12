El país se prepara para una nueva jornada de protestas este miércoles 15 de octubre, convocada por diversos colectivos sociales, sindicatos y grupos estudiantiles, tras la vacancia de Dina Boluarte y la reciente asunción de José Jerí como presidente. La movilización, anunciada como una “gran marcha nacional”, busca expresar el rechazo ciudadano hacia la clase política y exigir acciones concretas frente a la inseguridad y la crisis económica.

Las autoridades se mantienen en alerta ante el alcance de la convocatoria, que pretende paralizar distintas regiones y concentrar a miles de manifestantes en las calles. Los organizadores afirman que será una demostración de unidad y descontento frente a la falta de respuestas del Gobierno. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿A QUÉ HORA INICIA EL NUEVO PARO NACIONAL DEL 15 DE OCTUBRE?

El paro nacional está programado para comenzar desde las primeras horas del martes 15 de octubre. Las principales concentraciones se realizarán desde las 8:00 a. m. en distintas regiones del país, con especial presencia en Lima, donde se esperan bloqueos y marchas a lo largo del día. Los convocantes piden mantener la movilización de forma pacífica y sin actos de violencia, según informa Infobae.

¿QUIÉNES CONVOCAN LA MOVILIZACIÓN CONTRA EL GOBIERNO?

La convocatoria surgió del Bloque Universitario, que agrupa a estudiantes de universidades públicas y privadas como San Marcos, Villarreal, Agraria y la PUCP. El movimiento nació tras la protesta del 7 de octubre en Lima, donde los jóvenes denunciaron una “dictadura del Congreso y el Ejecutivo”. Ahora, su llamado ha sido respaldado por sindicatos y organizaciones laborales que comparten el rechazo hacia la actual gestión política.

¿QUÉ DEMANDAS EXIGEN LOS MANIFESTANTES?

Los manifestantes exigen medidas efectivas contra la inseguridad y la corrupción, además de soluciones a la falta de empleo. Denuncian que el Gobierno ha sido incapaz de contener el avance del crimen organizado y de mejorar las condiciones laborales. Durante las últimas marchas se escucharon mensajes como “El pueblo no se rinde” y “Siempre de pie, nunca de rodillas”, en alusión al descontento generalizado.

¿CÓMO PARTICIPARÁN LOS TRANSPORTISTAS EN EL PARO?

Los gremios de transporte han confirmado su participación en el paro nacional. Dirigentes como Walter Carrera, de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), y Julio Campos, de la Alianza Nacional de Transportistas, anunciaron que apoyarán la movilización del 15 de octubre y evalúan una protesta previa el día 13. Reclaman la derogatoria de la Ley N.º 32108, la declaratoria de emergencia del sector y justicia para las víctimas del sicariato. Aseguran que el diálogo con las autoridades “no ha dado resultados concretos”.

¿QUÉ CONTEXTO VIVE EL PERÚ PARA QUE SE DESARROLLE ESTA NUEVA PROTESTA?

El país vive una ola de violencia y desconfianza hacia las instituciones. En Lima y Callao, más de 80 conductores han sido asesinados este año por extorsionadores, y en distintas regiones se reportan amenazas a comerciantes y empresarios. El ataque armado contra la orquesta Agua Marina en Chorrillos, que dejó cuatro heridos, reforzó la sensación de inseguridad. Muchos ciudadanos sienten que el cambio de Gobierno no ha traído mejoras visibles en la gestión ni en la seguridad.