La emoción se apodera del Estadio Monumental, donde la Selección Argentina se mide este martes ante Benín en un amistoso internacional que promete quedar en la memoria de los aficionados. El encuentro tendrá un significado especial, pues marcaría la última aparición de Lionel Messi con la camiseta de su país. Las miradas estarán puestas sobre el capitán argentino, quien afrontará una jornada cargada de simbolismo. En las tribunas, los hinchas se preparan para despedir a una de las figuras más importantes de la historia del fútbol. La pelota comenzará a rodar en medio de una expectativa que trasciende el resultado.

El duelo frente a Benín será, además, una de las últimas oportunidades para disfrutar en vivo del talento de Messi defendiendo los colores argentinos. Los seguidores podrán conocer la hora exacta del inicio y elegir entre distintas alternativas para no perderse ningún minuto del compromiso. La transmisión estará disponible tanto por televisión como mediante plataformas de internet, según las opciones habilitadas para cada país. Mientras se acerca el pitazo inicial, crece la expectativa por una noche que podría convertirse en un capítulo inolvidable. El Monumental se prepara así para vivir una despedida que quedará marcada en la historia de la selección.

Esta es la hora en qué se verá la despedida de Lionel Messi con su selección cuando se ponga la albiceleste por última vez

La cuenta regresiva avanza y los aficionados de distintos países ya tienen marcada la hora para acompañar la despedida de Lionel Messi con la selección argentina. En Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el encuentro comenzará a las 20:00 horas, mientras que en Chile, Bolivia, Venezuela y la zona Este de Estados Unidos el pitazo inicial será a las 19:00. La expectativa crece a medida que se acerca el momento de volver a ver al capitán argentino con la camiseta albiceleste. Cada país ajusta sus relojes para no perderse este momento especial. El Estadio Monumental se prepara para una noche cargada de emoción.

En Perú, Colombia, Ecuador y la zona Central de Estados Unidos, los seguidores podrán disfrutar del partido desde las 18:00 horas. Una hora antes, a las 17:00, comenzará la transmisión en México y la zona Montaña de Estados Unidos, mientras que en la costa del Pacífico estadounidense el duelo arrancará a las 16:00. Así, millones de hinchas se alistan para coincidir frente a las pantallas en distintos husos horarios. La jornada promete estar marcada por la nostalgia y el reconocimiento a una carrera histórica. Para muchos, será una oportunidad única de acompañar a Messi en una noche que podría convertirse en inolvidable.

¿A través de que canal se podrá ver la despedida de Lionel Messi y disfrutarlo a la hora indicada en cada país?

La despedida de Lionel Messi podrá seguirse en vivo desde Argentina y también desde distintos lugares del mundo, en una jornada que promete reunir a millones de aficionados frente a las pantallas. La transmisión estará a cargo de TyC Sports, que llevará cada instante del encuentro a los hogares. Los seguidores podrán elegir entre las diferentes señales disponibles según el servicio de televisión que tengan contratado. Así, la expectativa por ver nuevamente al capitán argentino con la albiceleste también se traslada a la televisión. El partido se convierte en una cita imperdible para los amantes del fútbol.

En Flow, la señal estará disponible en los canales 22 en definición estándar y 101 en HD, mientras que los usuarios de DirecTV podrán encontrarla en los canales 629 SD y 1629 HD. Por su parte, Telecentro transmitirá el encuentro a través de los canales 106 SD y 1018 HD. De esta manera, las distintas plataformas preparan sus señales para acompañar una noche especial. Mientras el Monumental aguarda el momento del adiós, los hinchas podrán vivirlo desde casa. La despedida de Messi se perfila así como una transmisión que nadie querrá perderse.

¿Qué sorpresas se espera en la despedida de Lionel Messi si se considera que jugará por última vez con la camiseta de Argentina?

La noche en el Monumental todavía guarda un secreto que mantiene en vilo a los hinchas que acudirán a despedir a Lionel Messi. La organización anunció que, una vez terminado el partido, habrá un “cierre sorpresa”, aunque hasta ahora no se conoce qué ocurrirá. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió mantener bajo reserva los detalles de este momento especial. El misterio ha alimentado las expectativas entre quienes esperan una despedida a la altura de la trayectoria del capitán. Mientras el partido se acerca a su final, todas las miradas estarán pendientes de lo que suceda después.

Entre las posibilidades que circulan aparecen una eventual aparición especial, un gran homenaje audiovisual o incluso la presencia inesperada de alguna figura relacionada con la carrera de Messi. Sin embargo, ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente y, por ahora, forman parte de las especulaciones. La incertidumbre será precisamente uno de los ingredientes de esta jornada cargada de emoción. Los aficionados tendrán que esperar hasta el final del encuentro para descubrir qué preparó la organización. Así, el último capítulo de la noche promete conservar el suspenso hasta el último instante.

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