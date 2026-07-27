La gallardía, el espectáculo aéreo, armamento, y más atractivos castrenses son los exhibidos en un acto central conmemorativo que ya es tradición sobre territorio peruano durante cada 29 de julio de Fiestas Patrias. Sin duda alguna, la Gran Parada y Desfile Cívico Militar constituye la celebración más aclamada por la ciudadanía, y recibida entre palmas a lo largo y ancho de varias cuadras de la emblemática Av. Brasil donde también se desarrollará en 2026 gracias a la supervisión del Ministerio de Defensa (Mindef), así como implementación de plan de desvío vehicular.

Con motivo de la Gran Parada Militar, se aplicarán cierres de vías y restricciones al tránsito en los distritos de Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre, Breña y Cercado de Lima. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos tomar precauciones y utilizar rutas alternas para evitar contratiempos.

¿A qué hora inicia la Gran Parada Militar 2026?

La Gran Parada Militar está prevista para comenzar a las 10:00 a. m. y se extenderá aproximadamente hasta la 1:00 p. m.. No obstante, el plan de desvíos y los cierres de vías se implementarán desde temprano para garantizar la seguridad del evento y facilitar el desplazamiento de las autoridades, delegaciones e integrantes del desfile.

¿Qué instituciones desfilarán en la Parada Militar 2026?

La Gran Parada Militar volverá a congregar a efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú en una ceremonia que conmemora un nuevo aniversario de la Independencia del país. A ellos se sumarán delegaciones internacionales, excombatientes y representantes de diversas instituciones civiles, quienes participarán en el tradicional desfile que se realiza cada 29 de julio.

La ceremonia comenzará con la presentación de la banda conjunta de las instituciones castrenses y policiales, dando paso al recorrido de las principales delegaciones por la avenida Brasil. Posteriormente desfilarán las unidades de la Marina de Guerra, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, seguidas por agrupamientos montados y motorizados, exhibiciones culturales y el esperado sobrevuelo de aeronaves, uno de los actos centrales que cada año reúne a miles de espectadores.

El éxito de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar en Av. Brasil, depende de la colaboración de diversas entidades, siendo la MML aquella que hoy dispone cierre de vías entorno a 29 cuadras de dicha vía. (Fuente: Mindef)

¿Qué calles serán cerradas por la Gran Parada Militar 2026?

Para el desarrollo de la Gran Parada Militar 2026 se aplicarán restricciones al tránsito en la avenida Brasil y en varias calles cercanas de los distritos involucrados, incluyendo zonas próximas al Campo de Marte y el óvalo Bolognesi.

Asimismo, se establecerán limitaciones para la circulación de vehículos en los alrededores del recorrido oficial, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar el desplazamiento de las delegaciones que participarán en la ceremonia.

Frente a los cierres y restricciones, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha recomendado a los conductores optar por vías alternas para evitar la congestión y facilitar el tránsito durante el desarrollo de la ceremonia.

-Av Sucre

-Av Tingo María

-Av Salaverry

-Av General Vivanco

-Av Venezuela

-Av Arica

-Av Alfonso Ugarte

-Av Guzmán Blanco

-Av Del Ejército

-Av José Faustino Sánchez Carrión