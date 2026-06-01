Como en cada proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pone en marcha una serie de disposiciones especiales en la recta final de la campaña al culminar los debates presidenciales. Estas medidas forman parte del marco normativo diseñado para garantizar el adecuado desarrollo de los comicios y preservar la transparencia durante los días previos a la votación. El JNE ha recordado que entran en vigor diversas restricciones que deberán ser respetadas por candidatos, organizaciones políticas, medios de comunicación y ciudadanos. Las disposiciones buscan asegurar que el proceso se desarrolle en un ambiente de orden y equidad, evitando situaciones que puedan influir indebidamente en la decisión de los electores durante la etapa decisiva de la campaña. En los próximos días, se comenzarán a aplicar progresivamente estas restricciones en todo el país, por lo que el JNE ha intensificado las labores de fiscalización y supervisión. Algunas ya han entrado en vigencia, mientras que otras se activarán cuando se acerque el 7 de junio, marcando así el inicio de la fase final del proceso rumbo a la elección presidencial.

Conoce estas restricciones que ordena el JNE entre ellas “la ley seca” que consiste en no tomar bebidas alcohólicas

Desde este lunes 1 de junio comenzarán a regir las restricciones electorales en todo el territorio nacional para asegurar el correcto desarrollo de la Segunda Elección Presidencial del domingo 7 de junio. La primera medida establece que desde las 00:00 horas del lunes 1 de junio queda prohibida la difusión o publicación de encuestas de intención de voto en los medios de comunicación. Asimismo, desde las 00:00 horas del viernes 5 de junio estarán prohibidas las reuniones o manifestaciones de carácter político, mientras que desde las 00:00 horas del sábado 6 de junio quedará suspendida toda clase de propaganda electoral. Otra de las disposiciones es la denominada “ley seca” que comenzará desde las 08:00 horas del sábado 6 de junio estará prohibido el expendio de bebidas alcohólicas en todo el país. La medida se extenderá hasta las 08:00 horas del lunes 8 de junio.

Existe otra restricción que se debería saber si eres simpatizante de alguno de los partidos de la segunda vuelta

Otra de las restricciones es que durante la jornada electoral del domingo 7 de junio, desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., quedarán prohibidas las concentraciones o actividades de naturaleza política dentro de un perímetro de 100 metros alrededor de los locales de votación. La explicación de esta medida es que se busca evitar cualquier tipo de influencia sobre los electores mientras ejercen su derecho al sufragio. El Jurado Nacional de Elecciones precisó que esta disposición forma parte del conjunto de normas establecidas para asegurar el normal desarrollo de la Segunda Elección Presidencial. Según la entidad, estas restricciones tienen como objetivo preservar la tranquilidad, la transparencia del proceso y las condiciones necesarias para que los ciudadanos emitan su voto de manera libre y sin presiones externas.

¿Qué otros establecimientos se verán afectados con la “Ley Seca” si comienza a regir un día antes de las elecciones?

La denominada ley seca no solo restringe la venta de bebidas alcohólicas, sino que también impacta directamente en el funcionamiento de bares, discotecas, pubs, peñas y otros establecimientos vinculados a su comercialización. Durante el período establecido por la normativa electoral, estos negocios deberán adecuar sus operaciones a las disposiciones vigentes. Estos establecimientos no pueden operar con normalidad mientras dure la restricción electoral. Por otro lado, las autoridades, la Policía Nacional, los municipios y los organismos electorales, realizarán operativos para verificar el cumplimiento de la medida y sancionar a quienes la incumplan. De esta manera, las autoridades buscan que la jornada electoral transcurra en un clima de tranquilidad, seguridad y respeto a las normas vigentes.

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