El calendario electoral entra en una nueva etapa este lunes 28 de setiembre, cuando comenzarán a aplicarse las restricciones previstas para las Elecciones Regionales y Municipales del domingo 4 de octubre. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que las medidas regirán en todo el territorio nacional durante los días previos a la jornada. La disposición marca el inicio de un periodo en el que diversas actividades vinculadas al proceso electoral estarán sujetas a límites establecidos por ley. Los electores deberán tener en cuenta estas disposiciones mientras se acerca la fecha de votación.

Desde las primeras horas del lunes, exactamente a las 00:00, quedará restringida la difusión y publicación de encuestas sobre intención de voto en los medios de comunicación. El JNE precisó que esta medida responde a lo establecido en el artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE). La prohibición se incorpora así al conjunto de reglas que buscan ordenar los días previos a los comicios. Con la cuenta regresiva en marcha, las restricciones electorales y sanciones respectivas empiezan a marcar el tramo final antes de acudir a las urnas.

Esta es la fecha de la Ley Seca que queda prohibido el expendio de bebidas alcohólicas de cualquier tipo

El tramo final de las Elecciones Regionales y Municipales estará acompañado por la denominada “ley seca”, que comenzará a regir desde las 8:00 a. m. del sábado 3 de octubre. La restricción se mantendrá vigente hasta las 8:00 a. m. del lunes 5 de octubre, periodo en el que estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas de cualquier tipo. Además, los establecimientos dedicados exclusivamente a esta actividad deberán permanecer cerrados. La medida se encuentra contemplada en el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones.

El incumplimiento de esta disposición también contempla sanciones establecidas en el artículo 390 de la misma norma. Quienes infrinjan la prohibición podrían enfrentar una pena de prisión de hasta seis meses, además de una multa determinada según el ingreso mínimo vital y los días establecidos para la sanción. De acuerdo con el JNE, el monto de la multa asciende a S/ 3 390. Así, durante las horas previas y posteriores a la jornada electoral, la venta de alcohol quedará bajo una estricta restricción.

También no se permitirán reuniones de electores en un radio menor de 100 metros de los centros de votación

El domingo 4 de octubre, la jornada electoral tendrá un perímetro de restricciones alrededor de los centros de votación. Entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m., los electores no podrán reunirse a menos de 100 metros de los locales donde se desarrollen los comicios. La medida busca mantener el orden y facilitar el normal desplazamiento de quienes acudirán a sufragar. Durante esas diez horas, el entorno de los centros de votación deberá mantenerse despejado.

La restricción también alcanzará a distintas actividades públicas mientras permanezcan abiertas las mesas de votación. Estarán suspendidos los espectáculos populares, tanto al aire libre como en espacios cerrados, además de las funciones de teatro y cine. Del mismo modo, no se permitirán reuniones públicas de ninguna clase durante ese periodo. Con estas disposiciones, las autoridades buscan preservar las condiciones necesarias para el desarrollo de la jornada electoral.

Desde el viernes 2 de octubre quedan prohibidas las reuniones y manifestaciones públicas de carácter político

La recta final hacia los comicios sumará otra restricción desde las primeras horas del viernes 2 de octubre. A partir de las 00:00, quedarán prohibidas las reuniones y manifestaciones públicas de carácter político, tal como establece el artículo 190 de la Ley Orgánica de Elecciones. La medida entrará en vigencia dos días antes de la jornada electoral. Quienes incumplan esta disposición podrían recibir una pena de prisión de entre tres meses y dos años, según el artículo 388 de la misma norma.

El sábado 3 de octubre llegará otra limitación en las horas previas a la votación. Desde las 00:00 quedará suspendida la difusión de propaganda política de cualquier naturaleza y a través de cualquier medio. Esta restricción comenzará 24 horas antes de que los ciudadanos acudan a las urnas. De acuerdo con las disposiciones electorales, infringir esta prohibición implica una pena de prisión no menor de dos años. Así, el silencio electoral se irá instalando progresivamente mientras se acerca el día de los comicios.

Los fiscalizadores realizarán operativos en todas las regiones del Perú para supervisar su cumplimiento

En los días previos a los comicios, las restricciones electorales estarán acompañadas por un régimen de sanciones para quienes decidan incumplirlas. Las penalidades por infringir estas y otras disposiciones se encuentran establecidas en el título XVI de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE). Este apartado reúne las normas relacionadas con delitos, sanciones y procedimientos judiciales dentro del proceso electoral. De esta manera, las reglas contemplan consecuencias para las conductas que vulneren las disposiciones establecidas.

Mientras el calendario avanza hacia la jornada de votación, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) también desplegará acciones de vigilancia. Sus fiscalizadores realizarán operativos en las distintas regiones del país para verificar que las restricciones sean respetadas. Las intervenciones se desarrollarán durante el periodo establecido por las normas electorales. Así, las autoridades reforzarán el control en las calles mientras se aproxima el día de los comicios.